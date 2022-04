Présidentielle. Macron devant Marine Le Pen d’un cheveu en Occitanie

Alors que Marine Le Pen était arrivé en tête du premier tour de l’élection présidentielle en Occitanie, les électeurs de la région ont renversé la vapeur et majoritairement préféré le président de la République Emmanuel Macron. Ce dernier recueille 51.73 % des voix contre 48.27 % pour la candidate du Rassemblement National.

Lors du second tour de l’élection présidentielle, le président Emmanuel Macron a renversé la vapeur et devancé Marine Le Pen d’un cheveu. En effet, alors que la candidate d’extrême droite était arrivé en tête avec 24.62 % des voix au premier tour, c’est Emmanuel Macron qui arrive en tête en Occitanie avec 51.84 % des votes exprimés contre 48.16 % pour sa rivale (Résultat partiel sur la base de 90 % des électeurs). En score encore provisoire et particulièrement serré, malgré une large victoire du candidat La République en Marche à Toulouse.

En Occitanie, l’abstention est de 24.09 %.

Emmanuel Macron s’impose largement à Toulouse

Emmanuel Macron peut se féliciter d’une très large victoire à Toulouse avec 77.70 % des votes exprimés contre 22.30 % pour sa rivale Marine Le Pen. (Résultat partiel basés sur 92.21 % des inscrits). L’abstention est de 31.08 % dans la Ville rose.

Macron confirme en Haute-Garonne

Crédité de 26.91 % au premier tour de l’élection présidentielle, Emmanuel Macron s’était placé en tête du premier tour en Haute-Garonne. C’est donc sans surprise que le président de la République s’impose également au second tour, contre Marine Le Pen avec 63.99 % des suffrages exprimés.

La candidate d’extrême droite se contente, elle, de 36.01 % des suffrages exprimés. Le département enregistre une abstention de 24 %. (Résultats partiels basés sur la saisie définitive de 95.32 % des inscrits du département).

Résultats des principales villes d’Occitanie

Nîmes dans le Gard (résultats définitifs) :

Emmanuel Macron : 60,05%

Marine Le Pen : 39,95%

Abstention : 34,51%

Perpignan dans les Pyrénées-Orientales (résultats définitifs) :

Emmanuel Macron : 52,02%

Marine Le Pen : 47,98%

Abstention : 33,11%

Béziers dans l’Hérault (résultats définitifs) :

Marine Le Pen : 54,01%

Emmanuel Macron : 45,99%

Abstention : 31,41%

Montauban dans le Tarn-et-Garonne (résultats définitifs) :

Emmanuel Macron : 57,80%

Marine Le Pen : 42,20%

Abstention : 26,57%

Albi dans le Tarn (résultats définitifs) :

Emmanuel Macron : 65,84%

Marine Le Pen : 34,16%

Abstention : 29,29%

Carcassonne dans l’Aude (résultats définitifs) :

Emmanuel Macron : 52,54%

Marine Le Pen : 47,46%

Abstention : 28,75%

Foix dans l’Ariège (résultats définitifs) :

Emmanuel Macron : 63,03%

Marine Le Pen : 36,97%

Abstention : 28,04%

Narbonne dans l’Aude (résultats définitifs) :

Emmanuel Macron : 50,31%

Marine Le Pen : 49,69%

Abstention : 31,47%

Auch dans le Gers (résultats définitifs) :

Emmanuel Macron : 67,43%

Marine Le Pen : 32,57%

Abstention : 28,03%

Castres dans le Tarn (résultats définitifs) :

Emmanuel Macron : 55,81%

Marine Le Pen : 44,19%

Abstention : 30,03%

Tarbes dans les Hautes-Pyrénées (résultats définitifs) :

Emmanuel Macron : 57,24%

Marine Le Pen : 42,76%

Abstention : 34,75%

Rodez en Aveyron (résultats définitifs) :

Emmanuel Macron : 70,39%

Marine Le Pen : 29,61%

Abstention : 30,18%

Mende en Lozère (résultats définitifs) :