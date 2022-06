Législatives. La carte des résultats avec les candidats qualifiés en Occitanie

100 candidats se sont qualifiés pour le second tour des élections législatives, dans les 49 circonscriptions d’Occitanie. Découvrez tous les résultats et les noms des qualifiés sur notre carte interactive.

Sur les 530 candidats qui se sont présentés dans les 49 circonscriptions d’Occitanie, 100 se sont qualifiés pour le second tour des élections législatives. Avec 22 duels entre la Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes) et la coalition Ensemble, 11 confrontations entre la Nupes et le rassemblement National, 8 entre le RN et Ensemble et deux triangulaires, ce second tour prendra un air de duel entre la gauche unie et le mouvement pour une majorité présidentielle. Le RN, en partie réduit à un rôle d’arbitre, pourrait toutefois envoyer un nombre inédit de députés occitans à l’Assemblée nationale.

La Nupes en tête du premier tour en Occitanie

Avec 39 candidats qualifiés dont 25 sont arrivés en tête du premier tour, la Nupes fait figure de vainqueur de cette première bataille. La coalition Ensemble, qui défend une majorité présidentielle, doit se contenter de 33 candidats dont seulement 6 en ballotage favorable, à chaque fois contre un candidat de la Nupes. Le Rassemblement national, pour sa part dispose toujours de 21 candidats dont 15 qui devancent leur opposant au second tour.

Sept candidats se sont qualifiés pour le second tour avec une autre étiquette : 3 divers gauche, 1 divers droite, 1 Union des démocrates et indépendants (UDI) et un candidat issu des rangs des Républicains. N’ayant réussi a qualifier qu’Aurélien Pradié, son secrétaire national, le parti Les Républicains fait donc office de grand perdant de ces élections législatives en Occitanie. Le candidat de la droite dispose néanmoins d’une avance suffisamment considérable pour espérer siéger à la chambre haute du parlement.