Présidentielle. Cette commune où Arthaud et Macron battent conjointement leur record en Occitanie

C’est dans la même petite commune du Gard que les candidats Nathalie Arthaud (LO) et Emmanuel Macron (LREM) ont réalisé leur meilleur score, lors du premier tour de la présidentielle 2022.

Nathalie Arthaud et Emmanuel Macron (affiches de campagne) © DR

Avec 27 inscrits et un taux d’abstention sans particularité, la commune de Causse-Bégon, dans le Gard, aurait pu rester dans l’ombre médiatique si une curiosité statistique ne l’avait pas projetée sous les feux des projecteurs. En effet, dans ce petit village qui recensait 24 habitants en 2019, soit moins que le nombre de votants (il n’est pas nécessaire d’être domicilié sur son lieu de vote), deux candidats au profil et au programme bien différent ont réalisé leur meilleure performance régionale de ce premier tour de l’élection présidentielle 2022.

Arthaud à 10 % et Macron à 60 %

Chacun à leur niveau, la candidate Lutte Ouvrière Nathalie Arthaud et le président sortant Emmanuel Macron ont enregistré leur meilleur score régional, en pourcentage de votes exprimés, dans les bureaux de votes de Causse-Brégon. La première avec 10 % et le second avec 60 % des suffrages exprimés.

Bien sûr, la taille réduite du groupe de votants tempère cette curiosité électorale. Il a en effet suffi à Nathalie Arthaud de cumuler 2 voies pour atteindre 10 % des 20 votes exprimés. Son meilleur pourcentage dans toute l’Occitanie. Sur le plan national, la candidate Lutte Ouvrière (LO) réalise sa meilleure performance à Saint-Auban-d’Oze, dans les Hautes-Alpes, avec 12,07 % (voies).

Avec 14 voix, Emmanuel Macron se voit gratifié d’un ratio de 66,67 % de votes en sa faveur. Sa quinzième meilleure performance nationale (74,19 % dans la commune de Tatakoto (Polynésie française).