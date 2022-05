Les policiers manifestent à Toulouse en soutien à leur collègue de Paris

Deux syndicats de police appellent à une manifestation devant le palais de justice de Toulouse ce lundi 2 mai pour soutenir un collègue de Paris mis en examen pour « homicide volontaire ».

Deux syndicats de police appellent à une manifestation à Toulouse ce lundi 2 mai pour soutenir un collègue de Paris mis en examen. © Pixabay License CC diegoparra

Les syndicats de police Alliance et Unsa lance un appel pour des manifestations devant les tribunaux de justice de plusieurs villes de France, dont Toulouse et Montpellier, ce lundi 2 mai à 12h30. Ils protestent contre la mise en examen pour « homicide volontaire » d’un gardien de la paix.

Agé de 24 ans, il est l’auteur des coups de feu contre un véhicule qui aurait forcé un contrôle de police sur le Pont-Neuf, à Paris, le soir du second tour de l’élection présidentielle. Les tirs ont ôté la vie à deux personnes de 25 et 31 ans, « défavorablement connues des services de police ». Un troisième individu, de 42 ans, a été grièvement blessé.

Dans un communiqué commun, les syndicats Allance police nationale et Unisa police estiment que la qualification d’ « homicide volontaire » est « inadmissible ». « En effet, notre collègue faisait feu sur un véhicule, conduit et occupé par des individus défavorablement connus de nos services, qui fonçait délibérément sur les policiers dans le but d’échapper à un contrôle », soulignent les deux organisations professionnelles.

« Alliance police nationale et l’Unsa police dénoncent cette qualification qui laisse penser qu’un policier est un meurtrier, qu’il aurait donné la mort intentionnellement, sans raison apparente et dans un but crapuleux », écrivent encore les syndicats. Ils pointent « une justice à deux vitesses, une clémente pour les voyous et l’autre, intraitable pour les policiers ».

De son côté, le syndicat Unité SGP police dit prendre « acte de la décision de mise en examen de notre collègue ». Il affirme aussi ne pas avoir accès aux éléments du dossier et « se garde donc de prendre des positions pouvant porter préjudice à notre collègue mis en examen ».