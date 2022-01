Occitanie. Une étude sur l’exposition aux pesticides dans les zones viticoles

Une étude est menée en ce moment sur l’exposition des populations aux pesticides aux abords des zones viticoles en Occitanie et dans plusieurs régions. Cette études revêt un caractère inédit au vu de son ampleur. Ses résultats sont attendus pour 2024.

C’est une première. Une étude est menée en ce moment sur l’exposition aux pesticides des personnes vivants à proximité des vignes, et à titre de comparaison, celles vivant loin de toutes cultures, en Occitanie et dans cinq autres régions viticoles.

L’étude menée par PestiRiv est “inédite en termes de sources d’exposition prises en compte (air, alimentation, activité professionnelle et usages domestiques), de diversité des échantillons collectés conjointement (air ambiant, air intérieur, poussières, urines, cheveux, aliments autoproduits) et de maillage territorial, avec 6 régions viticoles couvertes”, explique Santé Publique France sur son site internet.

L’objectif principal de cette étude est de “savoir s’il existe une différence entre l’exposition aux pesticides des personnes vivant près de vignes et de celles vivant loin de toute culture”, comme l’indique Santé Publique France. Elle permettra aussi de “mieux connaître les sources d’exposition aux pesticides”, ou encore de “décrire la variation de l’exposition au cours de l’année”.

L’étude dans les zones viticoles a débuté en octobre 2021 et se déroule jusqu’au mois d’août 2022 auprès d’une population de 3 à 79 ans en Occitanie et dans cinq autres régions. Mais faudra être patient pour en connaître les résultats. Ils ne seront connus qu’en 2024. Ces derniers “pourront être utiles pour établir des recommandations de diminution des expositions”, comme l’explique Santé Publique France. “Ces résultats seront également utiles pour améliorer les connaissances en vue de l’évaluation des risques pour la santé, et pour contribuer à la définition de mesures de gestion et à l’évaluation des dispositifs mis en place localement”.