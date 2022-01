Occitanie. Un casting pour des figurants dans un film d’Houda Benyamina

La production du prochain film d’Houda Benyamina organise un casting à la recherche de figurants de toutes origines âgés de 4 à 85 ans en Occitanie.

Ça tourne ! La production du prochain film d’Houda Benyamina posera bientôt ses caméras en Occitanie. Avec son précédent long-métrage, Divine, la réalisatrice a notamment remporté le César du meilleur premier film en 2017.

“Toutes pour une” est le titre du prochain film d’Houda Benyamina. Il se déroule au 19e siècle. “Attention, il s’agit d’un film d’époque donc pas de cheveux colorés ou décolorés, pas de coupes de cheveux modernes, pas de piercings ou de tatouages apparents, etc”, prévient la production. Le tournage se déroulera en Île-de-France puis en Occitanie entre le 19 avril et le 15 juin.

Plusieurs profils recherchés pour ce casting en Occitanie

La production recherche des hommes et femmes entre 18 et 85 ans, de toutes origines, cheveux longs ou mi-longs. Pour les hommes, une moustache ou une barbe est un atout, s’ils sont prêts à les faire tailler un peu.

Elle est pareillement à la recherche d’hommes et de femmes acceptant la nudité totale ou partielle. Il faudra le préciser dans la candidature.

Pour le long-métrage “Toutes pour une”, la production recherche aussi des enfants et des adolescents entre 4 et 16 ans, cheveux longs ou mi-longs pour les filles et les garçons.

Enfin, elle recherche des enfants, des femmes et des hommes d’origine méditerranéenne (Espagne ou Afrique du Nord) pour jouer des Morisques.

Informations pratiques : voici le lien pour en savoir plus et candidater.