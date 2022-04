Occitanie, les résultats de l’élection présidentielle en direct

Découvrez les résultats du second tour de l’élection présidentielle en Occitanie, en direct. Ici, les détails des 13 départements et des principales grandes villes de la région au fur et à mesure du dépouillement.

CC BY-SA 4.0 Aeroceanaute

Gard – Département (résultats partiels) :

Marine Le Pen : 54,55%

Emmanuel Macron : 45,45%

Tarn – Département (résultats partiels) :

Emmanuel Macron : 50,40%

Marine Le Pen : 49,60%

Pyrénées Orientales – Département (résultats partiels) :

Marine Le Pen : 57,51%

Emmanuel Macron : 42,49%

Tarn-et-Garonne – Département (résultats partiels) :

Marine Le Pen : 55,36%

Emmanuel Macron : 44,64%

Aveyron – Département (résultats partiels) :

Emmanuel Macron : 58,48%

Marine Le Pen : 41,52%

Aude – Département (résultats partiels) :

Marine Le Pen : 56,21%

Emmanuel Macron : 43,79%

Hautes-Pyrénées – Département (résultats partiels) :

Emmanuel Macron : 55,52%

Marine Le Pen : 44,48%

Lozère – Département (résultats partiels) :

Emmanuel Macron : 52.64%

Marine Le Pen : 47.36%

Ariège – Département (résultats partiels) :

Emmanuel Macron : 51%

Marine Le Pen : 49%

Gers – Département (résultats partiels) :

Emmanuel Macron : 53.42%

Marine Le Pen : 46.48%

Lot – Département (résultats partiels):

Emmanuel Macron : 57.83%

Marine Le Pen : 42.17%

Taux de participation en Occitanie à 17h :