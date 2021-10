Occitanie : les lignes de TER sont perturbées ce mardi 5 octobre en raison de grèves et d’intempéries

Ce mardi 5 octobre, plusieurs lignes de TER du réseau liO Occitanie sont coupées, ou partiellement coupées, en raison d’un mouvement de grève de la SNCF. Des intempéries survenues hier continuent également de perturber certaines sections. On fait le point.

Un mouvement de grève national et interprofessionnel au sein de la SNCF perturbe le réseau régional de transport liO ce mardi 5 octobre. Plusieurs lignes sont actuellement coupées ou partiellement coupées, notamment :

Entre Brive-la-Gaillarde et Rodez, puis entre Carcassonne et Quillan, les lignes de TER sont totalement coupées.

De plus, en raison de fortes intempéries survenues hier dans la journée, le trafic entre Nîmes et Clermont-Ferrand reste perturbé. Les trains circulent uniquement entre le centre de Nîmes et Alès, le reste de la ligne étant interrompu. Le retour à la normale est prévu pour ce jeudi 7 octobre selon la SNCF.

Des cars de substitution sont mis à disposition des voyageurs. L’ensemble des horaires sont consultables sur les liens de chaque trajet indiqué ci-dessus ou sur le site de la SNCF.