L’Occitanie, en tête des intentions de départs des Français cet été

Des signes encourageants indiquent une bonne conjoncture touristique estivale en Occitanie.

Dans un communiqué, le Comité Régional du Tourisme et des Loisirs (CRTL) fait état de la conjoncture touristique estivale en Occitanie. “Même si le niveau d’activité de ce printemps n’a pas encore retrouvé celui d’une année « normale », les professionnels du tourisme observent des signes encourageants pour l’été 2021”.

Malgré une fréquentation étrangère toujours “fortement altérée” en France, “le secteur « hébergements », et tout particulièrement le locatif, a retrouvé des couleurs” avec des réservations en hausse.

61% des Français pensent partir en vacances cet été (ils n’étaient que 50% à la même période l’année dernière). Ils sont habituellement 79% à envisager à partir au cours de la période estivale. Le littoral et la campagne conservent “un fort potentiel d’attractivité et l’Occitanie fait cette année encore partie des régions privilégiées pour un séjour estival”.

Les territoires de proximité privilégiés

En Occitanie, 57% des habitants envisagent un départ en vacances entre juin et septembre 2021. Les séjours s’orientent essentiellement vers des destinations françaises (88%) en privilégiant les territoires de proximité. Parmi les habitants de l’Occitanie déjà décidés à partir, 35% envisagent de séjourner dans la région cet été (versus 28% l’an dernier à la même période), tout particulièrement à la campagne ou sur le littoral (respectivement 34% et 33%) suivis des Pyrénées (21%).

“Deux tiers des résidents vont s’adonner à davantage de balades, de visites de sites ou d’excursions en Occitanie avec une priorité en faveur des espaces naturels, des activités sportives autour de la randonnée pédestre, des visites de sites patrimoniaux et historiques, des lieux de baignades et des parcs et jardins”.

Les Français qui envisagent de venir cet été en Occitanie viennent en majorité d’Occitanie (23%), d’Auvergne-Rhône-Alpes (17%) et d’Ile de France (13%) ; ils privilégient comme destination la campagne (43%) et le littoral (31%).

En Occitanie, la saison s’annonce belle

L’enquête de conjoncture mensuelle réalisée par le CRTL et ses partenaires a permis d’enregistrer plus de 3 000 réponses qui laissent apparaître “une fréquentation touristique croissante au fil des semaines et une progression constante des réservations qui laissent augurer d’une bonne saison”. En Occitanie, la saison s’annonce donc belle pour les professionnels du tourisme.

“Le niveau d’activités est globalement encourageant même si certaines zones géographiques connaissent encore des difficultés. Les évolutions des conditions sanitaires vont être déterminantes pour le bon déroulé de la saison touristique”.

Le niveau de réservations est en amélioration constante pour juillet et août ; 74% des prestataires observant un “niveau de réservations moyen voire élevé pour le mois de juillet”.

Source : communiqué de presse