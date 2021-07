Le Mont Lozère en lumière, c’est parti pour six semaines d’animations

Pendant six semaines, du 12 juillet au 23 août, le Mont Lozère vivra au rythme des animations prévues par le conseil départemental. Au programme : concerts, sorties nature, observation des étoiles…

Course d’orientation, ballades, concerts, etc. La première édition de l’événement Mont Lozère en lumière sera chargée. En effet, cet événement organisé par le Conseil départemental vise à mettre en valeur la station de ski le Bleymard Mont Lozère. « Aux antipodes des stations sur-urbanisées, c’est un paradis pour les inconditionnels de nature préservée », assure la collectivité qui souhaite ainsi renforcer l’attractivité de la station.

Développer les activités de pleine nature sur le Mont Lozère

Le conseil départemental parie notamment sur un tourisme de quatre saison et des activités de pleine nature, comme le VTT, le trail ou la randonnée. Autant d’activité que la « station offre la possibilité de pratiquer dans le confort des grands espaces et avec le parfum de l’authenticité. »

Les temps forts de la première édition

Un concert « Solo collectif » du Rudeboy Crew, le 15 juillet à 21 heures

Deux après-midi « Contes nus pieds » avec la Médiathèque départementale, le 21 juillet et le 5 août à 14 heures

Une sortie trail avec la championne du monde Blandine L’Hirondelle, le 30 juillet à 15 heures

Le camion des petits débrouillards du Science Tour, le 20 août à 9h 30

Des sorties « nature », les 13, 15, 20, 22, 23, 27 juillet et le 23 août, notamment avec le Réel ou le Parc national des Cévennes

Des courses d’orientation le 12 juillet et le 9 août, une sortie VTT le 26 juillet, une initiation au biathlon le 3 août, de la marche nordique, les 19 et 31 juillet et les 2 et 14 août

Un lever de soleil au sommet, le 4 août

Une soirée observation des étoiles avec Astrolab le 12 août à 21 heures.

Dans le cadre de la politique d’attractivité du Département, un stand « Lozère Nouvelle Vie » sera présent pour informer les visiteurs sur les possibilités d’accompagnement à l’installation les 21 et 30 juillet et les 6 et 20 août.

Le programme complet est à retrouver sur le site de l’événement.

(Source : communiqué de presse)