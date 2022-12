Voici où déposer son sapin après Noël à Mende

À Mende, il est possible de déposer son sapin de Noël dans un point de collecte. Il sera ensuite transformé en compost.

La fête de Noël est bel et bien terminée. Il est à présent temps d’enlever les guirlandes et boules de votre sapin et de vous débarrasser de ce dernier. Mais peut-être ne savez-vous pas où le jeter ? Il n’est bien évidemment pas question de l’abandonner sur la voie publique ou de le laisser à proximité des poubelles.

En revanche, vous pouvez tout à fait déposer votre sapin naturel à la déchetterie ou dans un point de collecte mis à votre disposition dans la commune de Mende depuis le 27 décembre.

Une collecte de sapins de Noël à Mende

Cœur de Lozère a effectivement installé une benne quai de la Petite-Roubeyrolle. Ce point de collecte se trouve à proximité de la base de canoë-kayak. « La communauté de communes Cœur de Lozère, compétente dans la gestion des déchets, invite les habitants à jeter leurs sapins dans une benne prévue à cet effet », précise-t-elle dans un communiqué de presse. La communauté de communes ajoute : « Ce geste écologique et citoyen va permettre de donner une seconde vie à votre sapin de Noël ».

Les sapins seront transformés en compost

Tous les sapins, seulement naturels et sans décoration ni sac, déposés dans la benne seront effectivement broyés à la déchetterie pour être ensuite recyclés. « Le compost obtenu à partir des sapins est mis gratuitement à disposition des habitants à l’extérieur de la déchetterie », précise Cœur de Lozère. Tout un chacun pourra ainsi en profiter.

Pour information, la benne de collecte restera en place à Mende jusqu’au samedi 7 janvier prochain. Il ne faut donc pas tarder à aller jeter son sapin de Noël.