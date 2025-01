Mende : 4e petite ville la plus attrayante de France, selon The Telegraph

La ville de Mende, chef-lieu de la Lozère, est mise à l’honneur par le quotidien britannique The Telegraph, qui la classe parmi les petites villes les plus attrayantes de France. Cette distinction souligne son charme, son patrimoine et ses efforts de modernisation.

Source : EBASCOL / Shutterstock.com

La ville de Mende, chef-lieu de la Lozère, se fait remarquer sur la scène internationale. En décembre dernier, le prestigieux quotidien britannique The Telegraph a classé Mende à la quatrième place des petites villes les plus attrayantes de France. Une distinction qui met en lumière le charme authentique de la cité lozérienne, qui compte un peu plus de 12 000 habitants.

« Ce regard positif sur Mende vient mettre en lumière le fruit de l’investissement mis en œuvre par la municipalité ces dernières années », se réjouit la maire de Mende, Régine Bourgade. « Citons par exemple la création du Musée du Gévaudan, les travaux d’embellissement, la rénovation des boulevards ou encore l’action de l’Office de commerce en faveur du dynamisme. »

Cette reconnaissance vient s’ajouter au classement de 2024 dans le palmarès “Ville de rêve”, où Mende s’était hissée à la 37e place parmi 35 000 communes françaises.

Que dit le Telegraph à propos de Mende ?

L’article du Telegraph salue l’évolution de la ville : « Comme nous l’avons récemment noté, Mende a toujours été une ville centrée sur l’essentiel. Mais au cours des 20 dernières années, elle s’est ouverte et s’est embellie. Les boutiques et les rues semblent enfin avoir atteint le XXIe siècle. » Il décrit aussi les rues étroites « grouillant de gens au visage rougeaud » venus des montagnes pour le marché ou le sport.

Au sommet des collines surplombant la ville, l’ermitage du martyr Saint Privat rappelle le riche passé de Mende. Selon la légende, Saint Privat fut précipité dans un tonneau clouté par des barbares sous les ordres de Crocus. Une anecdote qui ajoute au mystère et au respect du lieu que raconte l’auteur de l’article.