Lozère : “une évolution inquiétante de la propagation de la Covid-19” (préfecture)

La quatrième vague de la Covid-19 inquiète de plus en plus et la Lozère n’y échappe pas. Le taux d’incidence atteignait 226 cas pour 100 000 personnes vendredi 6 août. La préfecture du département estime, dans un communiqué, que “les dernières données sanitaires confirment une évolution inquiétante de la propagation de la Covid-19”. Elle estime que “cette évolution significative est apparue en seulement deux semaines et touche plus intensément les jeunes. Les tranches d’âge des 10-20 ans et des 20-30 ans affichant des taux d’incidence très élevés.”

Le taux d’incidence dépasse 662 pour 100 000 habitants chez les 10 à 20 ans. Et il est de 671 pour 100 000 habitants chez les 20 à 20 ans. Selon les chiffres communiqués par la préfecture, la Lozère compte actuellement deux personnes hospitalisées, six lits de réanimation armés, mais aucun n’est occupé.

Une multiplication des cas de Covid-19 en deux semaine en Lozère

Au cours de la semaine du lundi 26 juillet au dimanche 1er août 2021, la Lozère a enregistré 222 nouveaux cas confirmés de Covid-19, alors qu’elle en a compté 31 deux semaines plus tôt.

Pour faire face à cette évolution, la préfecture a décidé de renforcer les mesures en vigueurs. Il s’agit en l’occurrence du “maintien du port du masque pour l’ensemble des établissements et activités pour lesquels le passe sanitaire est mis en place et l’obligation du port du manque sur la voie publique à la demande des maires des principales communes et dans les communes touristiques.

Le plan blanc a par ailleurs été déclenché dans les établissements de santé d’Occitanie. Il permet d’augmenter le nombre de lits en réanimation et de déprogrammer certaines opérations moins prioritaires.