Incendies. L’Aude en alerte maximale, des pompiers du Lot en renfort

Pour faire face à la multiplication des feux de forêt dans l’Aude, vingt sapeurs-pompiers du Lot sont partis prêter main forte à leurs collègues, ce dimanche 22 août.

Pour faire face au risque accru de feu de forêt dans l’Aude, vingt sapeurs-pompiers du Lot ont pris la direction de ce département, ce dimanche 22 août. L’opération se déroule dans le cadre d’une “colonne de renfort”, indique le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) du Lot. En effet, en raison des conditions météorologique, l’Aude est placée en alerte maximale aux feux de forêt.

Les vingt pompiers du Lot qui se sont rendus dans l’Aude constituent l’un des trois Groupe d’Intervention Feu de Forêt de la colonne “Occitanie1” aux côtés de leurs collègues de Haute Garonne, de l’Ariège et des Hautes-Pyrénées. Ces pompiers sont issus des rangs des Centres d’Incendie et de Secours de Souillac, Gramat, Sousceyrac, Lalbenque, Cajarc, Figeac, Salviac, Bagnac-sur-Célé, Cabrerets, Luzech, Gourdon, Catus, Cahors, Puy-l’Eveque et Castelfranc. La mission est prévue pour durer jusqu’en milieu de semaine.

Alerte maximale dans l’Aude

Ce lundi 23 août, le SDIS de l’Aude alerte sur le « risque de feu de forêt maximum » notamment sur le littoral, le secteur des corbières maritimes et le Lézignanais/Minervois. « La situation météorologique intense pour la période du 22 au 24 août peut favoriser l’apparition et le développement de feux de forêts conséquents en zone Sud », souligne le SDIS46.

Quelques consignes sont à respecter, dont : l’interdiction de jeter des cigarettes dans la nature ou sur les routes, l’interdiction de travaux électriques provoquant des étincelles et la haute surveillance des barbecues. Plusieurs massifs forestiers sont toujours interdits au public (la Clape, Île Sainte-Lucie, Fontfroide et Pinèdes Crémades).

Depuis le début de la période estivale, l’Aude recense 287 départs de feu de végétation, dont 88 feux de forêt. Les derniers en date se sont déclarés mardi dernier dans les secteurs de Durban, Peyriac-sur-Mer et Bizanet, nécessitant la mobilisation de plus de 500 pompiers.