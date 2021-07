Pass sanitaire : tous les lieux concernés à Cahors, dans le Lot

Voici tous les lieux de loisirs et de culture concernés par l’extension du pass sanitaire, à partir de ce mercredi 21 juillet, dans la ville de Cahors et son agglomération.

La Ville de Cahors et le Grand Cahors instaurent le contrôle à l’entrée pour les lieux de loisirs et de culture rassemblant plus de cinquante personnes. À partir de ce mercredi 21 juillet, un pass sanitaire sera obligatoire pour y pénétrer. “Le seuil de cinquante personnes est déterminé en fonction du nombre de personnes dont l’accueil est prévu par l’exploitant de l’établissement ou du lieu ou par l’organisateur de l’événement”, précisent les services de la collectivité dans un communiqué de presse.

Les lieux concernés par le pass sanitaire à Cahors, dans le Lot

Les entrées seront donc conditionnées à la présentation d’un pass sanitaire et d’un justificatif d’identité pour les personnes de plus de 17 ans à l’Archipel, la Médiathèque et À l’assaut de l’île. “À ce jour, ne sont pas concernés la Ludothèque et l’Urban park des Docks”, indique la Ville. Et de rappeler ce qui est considéré comme un pass sanitaire valide : un certificat de test négatif de moins de 48 heures avec QR Code, un certificat de test positif d’au moins 15 jours et de moins de 6 mois avec QR Code, ou un certificat de vaccination complet avec QR Code. Sont acceptés les certificats numériques sur fond blanc ou fond noir et les certificats papier sans pliure sur le QR Code.

Source : communiqué de presse