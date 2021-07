Où voir le feu d’artifice du 14 juillet à Cahors et dans le Lot ?

Plusieurs feu d’artifice sont prévus à Cahors et dans le Lot, ce mardi 13 et mercredi 14 juillet, à l’occasion de la fête nationale. Voici les principaux.

Le 13 juillet à Cahors, Cajarc et Labastide-Murat

Comme c’est la coutume à Cahors, le feu d’artifice qui commémore la prise de la Bastille sera tiré le 13 juillet. Pour assister à ce spectacle, les cadurciens ainsi que les touristes sont invités à se rendre, à la tombé de la nuit, sur les berges du lot, face au Pont Valentré. Les festivités débuteront à 22h30.

Les villes de Cajarc et Labastide-Murat ont également programmé le feu d’artifice normalement associé à la fête nationales française, le 13 juillet. Le feu d’artifice de Carjac débutera à 23 heures après une retraite au flambeaux à 21 heures et une grande paëlla à 20h30. Il sera tiré depuis le pont suspendu sur le lot. À Labastide-Murat, les festivités se dérouleront sur la place de la Mairie et débuteront par un repas sous les platanes avant de laisser place aux tirs.

Les feux d’artifice du 14 juillet dans le Lot

Ce mercredi 14 juillet, la commune de Montcuq-en-Quercy-Blanc organise un pique-nique festif sur l’esplanade Nino Ferrer, suivi d’un feu d’artifice. L’orchestre André Alle proposera des animations musicales. À Figeac comme à Souillac (place du foirail), Arcambal ou Mauroux, le feu d’artifice débutera à 23 heures.

Conséquences de l’organisation du feu d’artifice à Cahors

Circulation interdite aux piétons sur le pont Valentré le mardi 13 juillet 2021 à partir de 8 h jusqu’à la fin du démontage des installations du feu d’artifice.

Circulation interdite aux piétons en-dessous du pont Valentré, promenade docteur Louis-Sauvé, jusqu’à l’hôtel Best Western, du mardi 13 juillet 2021 à 17 h, jusqu’au mercredi 14 juillet 2021 à 1 heures.

Circulation interdite à tous les véhicules, piétons et cyclistes quai Albert-Cappus (entre la rue de l’Abbé Toulze et la Fédération Départementale de la Pêche), du mardi 13 juillet 2021 à 16 h au mercredi 14 juillet 2021 à 1 heures.

Circulation des véhicules interdite allée des Soupirs (de l’angle de la rue Michelet au giratoire Frédéric-Mistral, rue André-Breton (de la rue des Capucins au giratoire Frédéric-Mistral), rue Gustave-Sindou (sauf dans le sens rue Michelet / rue Bourthoumieux), rue Victor-Hugo (de la rue Michelet à l’allée des Soupirs), du mardi 13 juillet 2021 à 21 h 30 au mercredi 14 juillet 2021 à 1 h.

La circulation se fera à contre-sens dans la rue Victor-Hugo, de l’allée des Soupirs à la rue Michelet, du mardi 13 juillet 2021 à 21 h 30 au mercredi 14 juillet 2021 à 1 h.

(Source : sites des collectivités)