Lot. Les pompiers ont un nouvel outil d’intervention à Limogne-en-Quercy

Les pompiers du Lot ont officiellement pris possession d’un nouvel outil d’intervention le jeudi 5 août. Il s’agit d’un véhicule d’intervention tout terrain arrivé récemment à la caserne de Limogne-en-Quercy.

Selon les pompiers du Lot, “ce véhicule polyvalent est capable de se projeter rapidement sur les départs de feux de végétations ou peu virulents et de traiter les lisières parfois difficiles d’accès. Il peut aussi intervenir durant des épisodes d’inondation avec des capacités d’épuisement, d’assèchement et de nettoyage de locaux. Cet outil est aussi en mesure d’intervenir sur les feux de véhicules et de brancarder une victime prise en charge sur des sites difficiles d’accès.”

“Deux exemplaires de ce véhicule ont déjà été mis en service en 2020 dans les Centres d’Incendie et de secours de Castelfranc et de Lacapelle-Marival. Deux autres l’ont été cette année à Limogne-en-Quercy ainsi qu’aux Quatre Routes”, toujours d’après les pompiers du du département.