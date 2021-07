Lot. Un centre de vaccination éphémère dans un supermarché à Cahors

Afin de rapprocher les habitants de la vaccination, les autorités sanitaires du département vont déployer un centre de vaccination éphémère à l’entrée d’un supermarché de Cahors, dans le Lot, ce samedi 24 juillet.

En plus des 16 centres de vaccination actuellement déployés sur le département du Lot, les autorités sanitaires locales vont mettre en place en centre éphémère sur le centre commercial E. Leclerc des Pradines, à Cahors, ce samedi 24 juillet. Un dispositif visant à ”rapprocher les Lotois de la vaccination” et dont la mise en œuvre est faite avec l’appui du Service départemental d’incendie et de secours, de la Croix Rouge, de la Plateforme territoriale d’appui, d’Agir pour mieux vivre et le soutien logistique du centre commercial.

Ce centre de vaccination éphémère, accessible sans rendez-vous, sera ouvert le samedi juillet de 8h30 du matin à 20 heures. Les injections du vaccin produit par Pfizer seront assurées par des professionnels de santé du Service départemental d’incendie et de secours. La vaccination est gratuite et ouverte à toutes les personnes de plus de 12 ans. Pour être vaccinés, les mineurs devront être munis d’une autorisation parentale (téléchargeable ici).

« Au 20 juillet, il a été procédé à 197 756 injections, 108 535 personnes ont reçu au moins une dose, soit 63,18 % de la population (56,44 % en France). 89 071 personnes ont reçu la 2e injection, soit 51,85 % de la population (46,03 % en France », rappellent les autorités de santé qui insistent sur l’importance de ne pas relâcher la vigilance et à respecter scrupuleusement les gestes barrières.

