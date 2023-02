Le festival Graines de Moutards fait son show à Figeac

Jusqu’au 5 mars, le festival Graines de Moutards se tient à Figeac, dans le Lot.

Le festival Graine de Moutards a lieu à Figeac, dans le Lot. Crédit photo: Walex46 – CC-SA 4.0.

A Figeac, dans le Lot, le festival Graines de Moutards se déroule jusqu’au 5 mars. La quinzaine culturelle à énergie positive vous invite à partager, en famille et en toute simplicité, soixante-et-onze rendez-vous tout spécialement concoctés pour la jeunesse !

Rêver ? Rêver plus grand ! Tel est le cap que s’est donné le collectif organisateur de cette nouvelle édition de Graines de Moutards. Musique, art contemporain, cinéma, théâtre, patrimoine, jeux d’écriture ou de lecture, culture scientifique vous invitent à parcourir des chemins fantastiques faits de rêves, d’imaginaire et d’utopie.

Graines de Moutards, une programmation attractive

Le Festival bat son plein depuis le 18 février mais va continuer jusqu’au 5 mars avec une programmation attractive pour tous. Jusqu’à sa clôture, il y aura des animations tous les jours, avec un temps fort mercredi 1er mars. De 10h30 à 16h30, des animations sont organisées. CinéMoutards, Dino et les fossiles ou encore ballade sous les étoiles, il y en aura pour tous les goûts et tous les publics à Figeac. Il y aura aussi CinéMoutards jeudi 2 et vendredi 3 mars en plus d’ateliers comme “la terre idéale”, “le prince au nez cassé”, “du rêve à la réalité”, “Osiris végétant” ou encore “et si tout ça n’était qu’un rêve”. Retrouvez le programme complet ici.

Ce ne sont pas les seules animations proposées dans la région Occitanie puisqu’il y a de nombreuses occupations. Dans plusieurs départements, dont le Lot, le festival la nuit du slam se déroule jusqu’au premier avril, alors que le Yo Festival met en avant le hip-hop à Rodez dans l’Aveyron. De nombreuses expositions sont aussi disponibles à Toulouse. A Castelnaudary, c’est la bande dessinée qui est mise à l’honneur le temps du festival Des Bulles et des textes.