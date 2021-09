Dix communes reconnues en état de catastrophe naturelle dans le Lot

Après les inondations et coulées de boue dont elles ont été victimes à la mi-septembre, dix communes du département du Lot ont été reconnues en état de catastrophe naturelle.

Les 14 et 15 septembre dernier, d’importantes intempéries ont touché le Lot, entraînant des inondations et des coulées de boue. Dix des communes qui en ont été victimes ont été reconnues en état de catastrophe naturelle par un arrêté pris, ce vendredi 24 septembre, par la préfecture du département : Assier, Beauregard, Cajarc, Calvignac, Carayac, Concots, Lalbenque, Lauzès, Limogne-en-Quercy et Pern.

10 jours pour déposer sa déclaration de sinistre

« Les habitants de ces communes disposent d’un délai de 10 jours, à compter de la date de publication de l’arrêté, pour déposer une déclaration de sinistre auprès de leur compagnie d’assurance, en vue d’une indemnisation », précise le Pôle de la communication interministérielle de l’État.

Source : communiqué de presse