Début d’une consultation sur une charte d’utilisation des produits phytosanitaires

La préfecture du Lot organise une consultation publique à propos d’une charte sur l’utilisation des produits phytosanitaires. Elle est disponible en ligne, en préfecture et dans les sous-préfectures de Gourdon et de Figeac jusqu’au 15 juillet.

La préfecture du Lot organise une consultation publique à propos d’une charte sur l’utilisation des produits phytosanitaires. CC BY-SA 2.0 Aqua Mechanical

La parole est donnée. La préfecture du Lot organise, à partir de ce vendredi 24 juin, une consultation publique à propos d’une charte d’engagements en matière d’utilisation agricole de produits phytosanitaires. Elle est proposée en ligne, en préfecture et sous-préfectures, pendant 22 jours, jusqu’au 15 juillet.

Les intéressés trouveront sur le site internet des services de l’État un projet d’arrêté, une note d’accompagnement et la charte. Une version papier est disponible à la préfecture du Lot et dans les sous-préfectures de Gourdon et de Figeac.

Charte sur l’utilisation de produits phytosanitaires : que se passera-t-il après la consultation ?

« Une synthèse des observations et des propositions du public sera établie par le préfet du Lot. Cette synthèse sera publiée sur le site internet des services de l’État dans le Lot pendant les trois mois suivant la date de la décision préfectorale d’adoption de la charte, avec l’indication des observations et propositions dont il a été tenu compte, ainsi qu’un document exposant les motifs de cette décision », selon la préfecture du Lot.

Il convient de rappeler que « l’utilisation de certains produits phytopharmaceutiques à proximité des zones attenantes aux habitations et aux lieux accueillant des personnes vulnérables ou des travailleurs de façon régulière est subordonnée à des mesures de protection des personnes sur ces lieux », comme l’indique la préfecture. « Ces mesures tiennent compte, notamment, des techniques et matériels d’application employés. »