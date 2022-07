Lot. Africajarc, un festival qui met à l’honneur les cultures africaines

Du 21 au 24 juillet, un des plus importants festivals français dédiés à l’Afrique se tient à Cajarc, dans le Lot : Africajarc. Pluridisciplinaire, il propose de nombreuses animations autour des cultures africaines. Au programme : concerts, projections cinématographiques, rendez-vous littéraires, etc.

Keziah Jones est une des têtes d’affiche de cette 23e édition du festival (illustration). Crédit photo : JPRoche (wikimedia commons). / CC BY-SA 4.0.

À Cajarc, l’espace de quelques jours, l’Afrique est à écouter, voir, lire, sentir et même goûter… Du 21 au 24 juillet 2022, la 23e édition d’Africajarc se tient dans ce village du Lot. C’est un festival des cultures africaines pluridisciplinaire. On y retrouve des concerts, du cinéma, de la littérature, et bien sûr de la nourriture. Voici la programmation de ce week-end des 23 et 24 juillet.

La programmation de la 23e édition d’Africajarc

Pour ce qui est des concerts, deux scènes ont été installées. La grande scène du Théâtre de verdure est la seule manifestation payante du festival, tout le reste étant gratuit. L’autre scène est dédiée aux découvertes.

La scène principale d’Africajarc a déjà reçu, vendredi, Poundo, Keziah Jones, LASS et Faizal MOstrixx. Ce samedi 23 juillet, ce sera au tour de Lucia de Carvalho à 20h, Youssou Ndour & le super Étoile de Dakar à 22h, Amen Viana à 23h30 et Asna (DJ set) à 1h du matin. Suivront le dimanche : Tina Mweni (20h), Defmaamaadef (21h30), et Flex Fab & Ziller Bas (23h).

Plusieurs longs-métrages documentaire ou de fiction, dont de nombreux primés, seront également projetés dans un chapiteau. On y retrouve par exemple samedi l’Indomptable feu du printemps, sélectionné aux Oscars 2020 et prix spécial du jury Sundance 2020. Dimanche, le festival Africajarc projettera notamment Zinder, mention spéciale du festival international du film de Nancy 2021. Un documentaire au sein du quartier Kara-Kara de Zinder, au Niger, où le crime règne et où certains tentent de sortir de l’engrenage.

La littérature ne sera pas en rade non plus avec de nombreuses conférences, “grin” littéraires et dédicaces. Parmi les nombreux auteurs, on peut notamment citer Mohammed Mbougar Sarr. Le sénégalais a remporté le prix Goncourt 2021 pour “La plus secrète mémoire des hommes”. Il sera à Africajarc ce dimanche 24 juillet.

La programmation intégrale est à retrouver sur le site internet du festival.