Dans les châteaux du Lot, énigmes et enquête sur un trafic d’art

Le jeu s’appelle “Pill’arts de châteaux” et est mis en place dans quatre châteaux du Lot. Sous la forme d’une enquête grandeur nature avec des énigmes, il invite les visiteurs à mettre fin à un trafic d’art, ce samedi 1er octobre.

Le livret de jeu est remis aux participants au départ de l’enquête. Crédit photo : © Thomas Campagne / Département du Lot

C’est un évènement qui a vu les choses en grand. Un trafic d’art – fictif – détourne le patrimoine historique et artistique de la région. Il se déroule dans quatre châteaux du Lot et les participants sont invités, ce samedi 1er octobre 2022, à y mettre un terme.

Ce jeu, sous la forme d’une enquête grandeur nature, consiste en une succession d’énigmes. Il est mis en scène par des comédiens, et imaginé par Roméo Boccara, jeune auteur-compositeur interprète. “Pill’arts de châteaux”, qui avait déjà eu lieu cet été, réunit plusieurs partenaires locaux et nationaux : le Département du Lot, le Centre des Monuments Nationaux et le Pays d’art et d’histoire Causses et Vallée de la Dordogne.

Un jeu qui se déroule simultanément dans plusieurs châteaux du Lot

Le jeu commence dans un des quatre points de départs, au choix : l‘Atelier-musée Jean-Lurçat (Saint-Laurent-les-Tours), le Château des Doyens (Carennac), le Château de Castelnau-Bretenoux (Prudhomat) ou le Château de Montal (Saint-Jean-Lagineste). L’inscription est obligatoire sur le site internet, et le départ se fait à 10h.

Un livret de jeu contenant toutes les informations pratiques et un plan de navigation sont remis au départ. Car les participants devront se déplacer dans les quatre châteaux du Lot pour mener à bien leur enquête. Le jeu est donc destiné à un public adulte, en solitaire ou en équipe. La résolution de l’énigme aura lieu à 17h, dans un endroit tenu secret.

Informations pratiques : le règlement (12 € par personne) se fait à l’accueil du monument : chèque ou espèces à Carennac, CB possible uniquement à Saint-Laurent-les-Tours, Castelnau-Bretenoux et Montal.