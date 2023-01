Grève 19 janvier. Quelles perturbations dans les écoles et crèches à Cahors ?

Les écoles et les crèches de Cahors, dans le Lot, seront perturbées par le mouvement de grève prévu jeudi 19 janvier contre la réforme des retraites.

Photo d’illustration. (CC BY I.Clio / wikimedia commons)

Le mouvement de grève national contre la réforme des retraites promet d’être très suivi jeudi 19 janvier, y compris à Cahors, dans le Lot. Une projection nationale du Snuipp-FSU, le premier syndicat dans les écoles primaires, prévoit 70% de grévistes.

À la veille de la mobilisation, la municipalité de Cahors annonce que « les services de garderies et de restauration pourraient être perturbés » par l’appel à la grève lancé par des syndicats nationaux le jeudi 19 janvier.

Voici les perturbations liées à la grève dans les écoles et les crèches de Cahors

Dans les écoles maternelles

Le service de restauration sera perturbé à l’école Lucien-Bénac. Elle sera fermée de midi à 14 heures.

Le service de restauration et de garderie du soir sera perturbé dans l’école Pierre-Ségala. C’est pourquoi, elle sera fermée de 12h45 à 13h45 et à partir de 16 heures.

Dans les écoles élémentaires

Le service de restauration et de garderie du soir sera perturbé dans les écoles Zacharie-Lafage et Pierre-Ségala. L’établissement sera donc fermé de midi à 14 heures et à partir de 16 heures.

Dans les écoles primaires

Le service de garderie du matin, de restauration et de garderie du soir sera perturbé à l’école Marthe-Durand. Elle sera donc ouverte à partir de 8h45, puis fermée de midi à 14 heures et à partir de 16 heures.

Le service de restauration et de garderie du soir sera perturbé dans l’école Maurice-Faure. En conséquence, l’établissement sera fermé de midi à 14 heures et à partir de 16 heures.

Le service de restauration sera perturbé à l’école Huguette-Orliac. Du coup, elle sera fermée de 12h45 à 13h45.

Dans les crèches

– Crèche de Terre-Rouge : fermeture de la structure

– Crèche de Sainte-Valérie : fermeture des secteurs « grands » et « bébés », pas de remise en température de la restauration

– Crèche Les Polissons : fermeture l’après-midi des secteurs « bébés » et « colibris »