Variole du singe : le député Aurélien Pradié accusé d’homophobie

À la suite de propos sur la variole du singe, le député Aurélien Pradié est accusé d’homophobie. Les détails.

Sandrine Rousseau souhaite débaptiser la variole du singe. La députée Nupes en a fait part lors des questions au gouvernement à l’Assemblée nationale ce mercredi 3 août 2022. « La variole du singe renvoie à une histoire de la discrimination pour les personnes gays », a-t-elle expliqué sur LCI hier. Mais lors de sa demande à l’Assemblée, elle aurait entendu Aurélien Pradié tenir des propos homophobes.

Le député Les Républicains de la 1ère circonscription du Lot aurait dit que le nom de la maladie « est surtout une honte pour les singes ». « C’est outrageant de dire cela dans un hémicycle », a dénoncé la députée. Elle réclame ainsi « une sanction à la hauteur ». « Nous sommes en 2022 et tout acte d’homophobie relève de la loi, c’est-à-dire que c’est un délit », souligne Sandrine Rousseau.

Aurélien Pradié dénonce « une manipulation » de ses propos

Sur RMC ce jeudi, Aurélien Pradié a tenu à se défendre face à cette accusation. « Ce n’est en aucun cas ce que j’ai voulu exprimer », déclare le député LR. Il ajoute : « Ce que j’ai voulu dire, c’est que je ne comprenais pas pourquoi on appelait cette maladie du nom d’un animal. Mais jamais de la vie je n’ai voulu exprimer un lien entre les singes et une orientation sexuelle ».

Le député du Lot a ainsi qualifié Sandrine Rousseau de profondément « malhonnête » et la qualifie « d’inquisitrice ». « S’il y a une seule personne qui a pu être blessée par cette manipulation qui est faite de mes propos et de cette interprétation fausse, j’en suis incroyablement triste et profondément désolé », déclare Aurélien Pradié. Il assure qu’il « luttera toujours et de toutes ses forces contre l’homophobie ».