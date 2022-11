Vacances de la Toussaint dans le Lot : voici des idées de sorties

La fin des vacances de la Toussaint approche, mais il vous reste encore quelques jours pour profiter des activités prévues dans le Lot, comme : un atelier de création d’attrapes-rêves dans une ferme, une enquête au musée de l’Homme de Néandertal, une initiation à la fabrication d’Osiris et une visite d’un parc zoologique dédié aux reptiles.

Fabriquer des attrapes-rêves dans une ferme du Lot pour les vacances de la Toussaint

La ferme pédagogique de Saint-Pierre-Lafeuille, dans le Lot, fête l’automne pendant les vacances de la Toussaint. À cette occasion, les fermiers organisent une chasse au trésor, où vous devrez trouver de beaux éléments naturels dans la ferme, tels que des feuilles, de la laine ou des plumes, qui vous permettront par la suite de créer des attrapes-rêves uniques à accrocher au-dessus de votre lit. À la fin de cet atelier, des châtaignes grillées vous seront offertes pour le goûter.

Ce sera par ailleurs l’occasion de faire la rencontre de nombreux animaux de la ferme. Des paons, perruches, poneys Shetland, chèvres de toutes sortes, comme des chèvres naines, différentes espèces de moutons et oies, vous accueilleront dans un cadre convivial et chaleureux. Si vous êtes sur place dans l’après-midi, vous pourrez assister au nourrissage des petits compagnons à l’aide de biberons. Vous pourrez également leur donner quelques graines au creux d’un gobelet. À la fin de la visite, les enfants sont invités à participer à un atelier “graine de jardinier” durant lequel ils se glisseront dans la peau de petits agriculteurs en herbe pour planter quelques graines.

Infos pratiques : La ferme de découverte, Graves de Moncoutié, Saint-Pierre-Lafeuille. Ouvert jusqu’au dimanche 6 novembre de 10h à 18h. Atelier attrapes-rêves du 1er au 6 novembre de 16h à 17h. Gratuit pour les 2 à 13 ans. Réservation en ligne.

Enquête au musée de l’Homme de Néandertal

Le musée de l’Homme du Néandertal vous propose de participer à une grande enquête pendant les vacances de la Toussaint. Une équipe de scientifiques vient de découvrir un objet étrange sous un squelette. Cette importante trouvaille doit être présentée au public. Mais le paléo-ethnologue en charge du dossier, le professeur Raines, a disparu. Votre mission sera de le retrouver. Pour cela, vous devrez chercher l’ensemble des indices qui vous permettront de résoudre les énigmes en un temps imparti. En effet, vous disposerez de seulement une heure, avant qu’il ne soit trop tard.

Tant que vous êtes sur place, vous pouvez également participer à une visite guidée du musée organisée le même jour. Vous en apprendrez davantage sur l’évolution de l’Homme à travers la Préhistoire. Sur le parcours, vous observerez également une reconstitution de la sépulture très bien conservée d’un homme de Néandertal, retrouvée en 1908 dans la grotte “la bouffia Bonneval”, près du bourg de La Chapelle-aux-Saints. La visite sera suivie d’une initiation au dessin avec de l’ocre et du charbon, puis au tir de propulseur, arme utilisée par nos ancêtres pour chasser.

Infos pratiques : Musée de l’Homme de Néandertal, La Chapelle-aux-Saints. Enquête le vendredi 4 novembre de 10h à 11h. Tarif : 50 euros par groupe de 4 à 6 personnes. Visite et ateliers vendredi 4 novembre à 15h. Tarif : de 5,50 à 7,50 euros. Réservation au 05 55 91 18 00.

Atelier de création d’Osiris dans le Lot pendant les vacances de la Toussaint

Le musée Champollion, à Figeac dans le Lot, organise de nombreuses activités pendant les derniers jours des vacances de la Toussaint. Ce vendredi 4 novembre par exemple, vous êtes invités à venir fabriquer des Osiris. Ce sont de petits objets en terre, créés en Égypte pour célébrer l’ancien roi du même nom, considéré comme le dieu des morts et de la fertilité, dans lesquels étaient introduits des grains d’orges. Une fois plantées et arrosées, les graines poussaient en quelques jours et symbolisaient la résurrection d’Osiris.

De même, le musée vous propose de participer durant le week-end à une visite guidée adaptée aux enfants, portant sur les “supports de l’Écrit” à travers les siècles. Vous découvrirez en effet les divers supports d’écritures utilisés par les Hommes, des tablettes d’argile aux livres numériques, en passant par les papyrus et les parchemins. Les collections du musée vous apprennent d’ailleurs que les plus anciennes manifestations graphiques datent d’environ 50 000 ans. Mais l’Homme trace des signes pour communiquer avec ses semblables depuis 5 300 ans seulement. Le guide vous entraînera aussi dans les pas du célèbre Jean-François Champollion. Ce passionné d’écritures anciennes, né à Figeac en 1790, a été le premier a décrypter les hiéroglyphes.

Infos pratiques : Musée Champollion, place Champollion, Figeac. Atelier Osiris, vendredi 4 novembre à 14h. Tarif : 5 euros. Visite guidée le dimanche 6 novembre à 10h30. Tarifs : de 4 à 9 euros. Réservation au 05 65 50 31 08.

Reptiles et bonbons au Padiparc

Dans le Lot, le parc zoologique dédié aux reptiles Padiparc enfile son costume d’Halloween pendant toute la durée des vacances de la Toussaint pour vous plonger encore quelques jours dans l’univers de la fête des défunts. Des bonbons seront ainsi distribués aux enfants lorsqu’ils partiront à la rencontre des animaux. Tortues géantes, caïmans, iguanes, varans, pythons, cobras, anacondas et autres serpents, mais aussi quelques poissons, amphibiens et arachnides les attendent pour une visite inoubliable. Des panneaux explicatifs placés sur la devanture des enclos, terrariums ou aquariums vous donnent davantage d’informations concernant l’anatomie, les particularités, les comportements, l’alimentation, les origines et les secrets de ces animaux. L’objectif est de sensibiliser le grand public à la protection du monde animal, et surtout, à la préservation des espèces menacées.

Vous pourrez par ailleurs vous approcher au plus près de tortues géantes originaires d’Afriques, comme les tortues sillonnées et les tortues léopards, dans une zone de contact dédiée. Les soigneurs vous proposeront également d’assister aux séances de nourrissage des animaux qui ont lieu quotidiennement à 11h pour les mygales, à 14h pour les tortues géantes africaines, puis à 15h30 pour les lézards ou les serpents. Les enfants pourront ensuite participer à un atelier dessin qui leur permettra de retranscrire toutes les expériences qu’ils viendront de vivre.

Infos pratiques : Padiparc, Pech du Puits, Padirac. Ouvert du mardi au dimanche, de 10h à 18h. Tarifs : de 5 à 8 euros.