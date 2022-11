Les obsèques de Justine Vayrac auront lieu à Tauriac dans le Lot

Les obsèques de Justine Vayrac, retrouvée morte jeudi 27 octobre, auront lieu dans l’église de la ville où elle résidait, à Tauriac dans le Lot. La jeune femme sera ensuite inhumée dans le cimetière du village.

L’avis de recherche de Justine Vayrac. © Police nationale

Un dernier adieu. Les obsèques de Justine Vayrac auront lieu vendredi 4 novembre à 10 heures en l’église de Tauriac dans le Lot. La jeune femme de 20 ans sera ensuite inhumée dans le cimetière de ce village de 400 habitants où elle résidait avec son fils de deux ans et demi.

Les obsèques de Justine Vayrac dans l’intimité

À la demande de la famille, la cérémonie religieuse et l’inhumation se dérouleront uniquement en présence des proches et des habitants du village de Tauriac. Par ailleurs, l’avis de décès paru dans la presse indique qu’un « registre de condoléances est à disposition à la mairie de Tauriac et à la chambre funéraire de Saint-Céré ».

En accord avec les parents, une marche blanche sera aussi organisée par des amis de Justine Vayrac dimanche à partir de 14 heures dans la commune voisine de Saint-Céré. Elle partira de la salle polyvalente, passera par le centre-ville, et se terminera au jardin public de Saint-Céré.

Un scénario macabre se dessine

Le macabre scénario du décès de Justine Vayrac se dessine au fil des jours. La jeune maman est morte par l’étranglement de son agresseur. Avant ça, elle a reçu plusieurs coups selon l’autopsie du corps.

Justine Vayrac a disparu après une soirée avec des amis dans une boîte de nuit de Brive-la-Gaillarde en Corrèze dans la nuit du 22 au 23 octobre. Alors qu’elle se sentait mal après avoir bu quelques verres, elle a croisé une connaissance à l’extérieur de la discothèque. Il s’agit de Lucas L., un ouvrier agricole de 21 ans qui a avoué l’avoir tuée durant sa garde à vue. Il a ensuite été mis en examen et incarcéré.

Le corps de la jeune femme a été trouvé jeudi 27 octobre dans une zone boisée près du domicile du suspect.