Chasse. Pas de procès en appel après la mort de Morgan Keane

L’affaire de la mort de Morgan Keane, dans le Lot, est terminée. Ni le procureur de Cahors, ni l’auteur du tir, ni le directeur de la battue, n’ont souhaité faire appel de la décision rendue en première instance.

Pour la justice, l’affaire de la mort de Morgan Keane, dans le Lot, est définitivement terminée. Il n’y aura pas de procès en appel. En effet, ni le chausseur auteur du tir mortel, ni le directeur de la battue, ni le procureur de Cahors n’ont fait appel de la décision rendue en première instance. Ils avaient jusqu’à lundi 23 janvier pour le faire.

Jeudi 12 janvier, le tribunal correctionnel de Cahors a reconnu la culpabilité du chasseur, auteur du tir ayant provoqué la mort du jeune habitant du Lot et celle du directeur de la battue organisée par l’association de chasse Diane cajarcoise. Le premier est condamné à deux ans de prison avec sursis et une interdiction de chasser à vie. Le second écope de 18 mois de prison avec sursis et pourra récupérer son permis de chasse dans cinq ans.

Dans l’affaire Morgan Keane, les peines sont acceptées par les parties

L’absence d’appel indique que le procureur de Cahors ne s’oppose pas aux peines prononcées par le tribunal. Aussi, le chasseur auteur du tir mortel accepte qu’il ne puisse plus jamais chasser. Enfin, le directeur de la battue ne s’oppose pas au retrait de son permis de chasse pendant cinq ans.

Lorsque la décision du tribunal a été publiée, l’avocat de ce dernier n’excluait pas de faire appel. Il n’a finalement pas usé de ce droit. Aussi, les proches de la victime espéraient au moins une interdiction de chasse à vie pour les deux chasseurs impliqués dans la mort de Morgan Keane.