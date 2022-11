Ligue 1. Le TFC défie Rennes avant la trêve

FOOTBALL – Le TFC se déplace à Rennes dans le cadre de la quinzième journée de Ligue 1. C’est l’ultime occasion des Violets de ramener un résultat positif avant la trêve.

Le TFC se rend à Rennes dans le cadre de la 15e journée de Ligue 1. C’est l’ultime occasion de ramener un résultat positif avant la trêve. Photo d’illustration. © Toulouse Football Club

Une dernière chance. Le TFC se rend au Roazhon Park pour défier Rennes dans le cadre de la quinzième journée de Ligue 1. La rencontre se déroule samedi 12 novembre à 21 heures. Elle est à suivre sur Canal+. C’est l’ultime occasion des Violets de ramener un résultat positif avant la trêve.

Les Toulousains, douzième du championnat, vont une nouvelle fois se frotter contre une grosse cylindrée. Rennes occupe la troisième place. « Forcément, nous sommes déçus des deux derniers matchs. Mais ça n’altère en rien notre détermination et notre volonté de faire un gros match », a déclaré l’entraîneur Philippe Montanier en conférence d’avant match. « C’est le dernier avant la coupure, donc il y a la volonté de tout donner pour ramener un résultat positif. »

Le coach toulousain n’a pas été avare au moment de louer les qualités de l’adversaire : « C’est une équipe sur une excellente dynamique, qui n’a pas perdu durant les dix derniers matchs. C’est une équipe très joueuse, très technique, avec beaucoup de mobilité et qui performe bien. On a hâte de se frotter à ce genre d’équipe. »

Voici les joueurs du TFC convoqués pour affronter Rennes

#SRFCTFC, le 𝙜𝙧𝙤𝙪𝙥𝙚 𝙩𝙤𝙪𝙡𝙤𝙪𝙨𝙖𝙞𝙣 vous est présenté par GLS ! pic.twitter.com/sw3fslgSVG — Toulouse FC (@ToulouseFC) November 11, 2022



Gardiens : Maxime Dupé, Kjetil Haug et Thomas Himeur ;

Défenseurs : Logan Costa, Mikkel Desler, Moussa Diarra, Kévin Kében, Rasmus Nicolaisen, Anthony Rouault, Issiaga Sylla et Oliver Zandén ;

Milieux : Farès Chaibi, Brecht Dejaegere, Denis Genreau, Stijn Spierings et Branco van den Boomen ;

Attaquants : Zakaria Aboukhlal, Yanis Begraoui, Veljko Birmancevic, Thijs Dallinga, Rafael Ratão et Ado Onaiwu.