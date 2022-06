Les travaux du nouveau campus de TBS à Toulouse vont démarrer

L’école de commerce TBS annonce le démarrage prochain des travaux de son nouveau campus au centre-ville de Toulouse. Le permis de construire a été accordé au mois de mai.

Le nouveau campus de TBS dans le centre-ville de Toulouse. Crédit visuel : Communication Toulouse Métropole – TBS

Depuis plusieurs années déjà, la Toulouse Business School rêve d’un nouveau navire amiral dans la Ville rose. Ce rêve est en passe de se concrétiser. L’école de commerce TBS annonce jeudi 16 juin le démarrage prochain des travaux de son nouveau campus, dans le quartier Compans-Caffarelli dans le centre-ville de Toulouse.

« Cette nouvelle étape fait suite à l’obtention du permis de construire délivré en mai 2022. Les travaux de cet ambitieux projet de 30 000m², qui pourra accueillir plus de 4 500 étudiants en simultané dans des espaces pédagogiques nouvelles générations, devraient démarrer fin 2022 pour une exploitation en 2026 », indique TBS dans un communiqué.

Un nouveau campus, un symbole de l’école du futur pour TBS à Toulouse

« Pour répondre à ses ambitions stratégiques de développement et offrir un cadre d’étude toujours plus adapté à ses apprenants, TBS Education a souhaité rassembler l’ensemble de ses activités toulousaines au sein d’un même campus, précurseur des usages d’apprentissage nouveaux et centré sur sa communauté éducative », explique encore l’établissement.

« Des espaces privilégiés seront dédiés aux activités associatives, à la vie étudiante, aux projets d’entreprises (incubateur), aux activités sportives et dotés d’équipements de pointe permettant de développer des formats pédagogiques toujours plus innovants. »

Le nouveau campus toulousain de la Toulouse Business School est un projet de l’architecte Francisco Aires Mateus et son équipe. Symbole de l’école du futur, ce nouveau campus toulousain a pour ambition de hisser l’image de TBS au niveau des meilleurs standards internationaux. Sa signature architecturale renforcera son attractivité ainsi que celle de la Métropole.