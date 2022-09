L’église Saint-Martin à Coutures retenue par la Mission Patrimoine

La Mission Patrimoine a choisi l’église Saint-Martin à Coutures dans le Tarn-et-Garonne. Cette sélection permettra à l’édifice de financer une partie de sa restauration.

L’édifice fait partie des 20 dernières églises édifiées en terre crue d’Occitanie-Pyrénées © Google 2022 – Capture d’écran

La petite commune de Coutures dans le Tarn-et-Garonne ne dispose pas des ressources nécessaires pour la restaurer. Heureusement, l’église Saint-Martin fait partie des 13 projets choisis en Occitanie par la Mission Patrimoine 2022. Grâce à cette sélection, l’édifice religieux va ainsi pouvoir bénéficier de fonds pour sa rénovation.

L’église a en effet besoin de travaux. La toiture, les vitraux et menuiseries doivent être restaurés. La statue de Saint-Martin, placée dans une niche extérieure, doit aussi être mise en sécurité. Enfin, il faut remplacer les enduits en ciment appliqués sur les murs en terre crue et cuite. Ils sont effectivement inadaptés.

Pourquoi la Mission Patrimoine a choisi l’église de Coutures ?

D’après la municipalité de Coutures, la sauvegarde de cet édifice religieux « permettra de transmettre un témoignage rare d’un savoir-faire local ». Il fait effectivement partie des 20 dernières églises édifiées en terre crue d’Occitanie-Pyrénées. Pour information, ce matériau poreux possède des propriétés spécifiques.

Les travaux de restauration et d’enduisage des murs en terre crue ont ainsi été engagés « en faisant appel à des règles de l’art précises et des procédés respectueux de ses propriétés ». Le chantier pour remettre en état l’église, représente un montant total de 500 000 euros. Les travaux devraient prendre fin en 2023.

Un projet de restauration porté par la mairie et les habitants

La mairie et les 114 habitants de la commune portent ce projet de restauration. Pour faire connaître leur église, ils ont d’ailleurs prévu des projets d’expositions, de manifestations musicales, ou encore l’inscription de l’édifice aux journées européennes du patrimoine. Le public pourra ainsi découvrir son histoire.

D’origine médiévale, l’église actuelle a connu plusieurs transformations à travers les siècles. Aujourd’hui, elle comprend un vaisseau unique, regroupant la nef et le chœur, une sacristie et une chapelle. Elle dispose également d’un auvent sur poteaux qui protège ses deux accès et d’un clocher-mur qui culmine à 14,60 mètres.