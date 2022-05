Législatives : LFI, EELV, PS, PC… Découvrez la répartition des candidats de l’Union de gauche (Nupes) en Occitanie

La France insoumise, les écologistes, le Parti communiste et le Parti socialiste se sont rassemblés afin de présenter des candidatures communes aux élections législatives. Découvrez, circonscription par circonscription, la répartition des candidats de l’Union de gauche en Occitanie.

Après l’échec de l’élection présidentielle et de longues tractations, les principaux partis de gauche se sont rassemblés au sein de la Nouvelle Union populaire écologiste et sociale (Nupes) et présenteront des candidatures communes aux élections législatives.

Fondée autour de l’Union populaire (UP), le mouvement qui a soutenu la candidature de Jean-Luc Mélenchon à l’élection présidentielle, la Nouvelle union populaire écologiste et sociale (Nupes) réunit les membres du Pôle écologiste (Europe Écologie-Les Verts, Génération.s, Génération écologie, les Nouveaux démocrates), le Parti communiste français (PCF) et le Parti socialiste (PS) autour de ma France insoumise. Cette large union de la gauche comprend également le Parti de gauche, Ensemble !, le Parti ouvrier indépendant et Révolution écologique pour le vivant, déjà membres de l’Union populaire.

Une répartition favorable à la France insoumise

Suite aux accords signés entre le 28 avril (Pôle écologiste) et le 5 mai (Parti socialiste), les différents partenaires de la Nupes se sont réparti les circonscriptions. En Occitanie, comme dans le reste de la France, c’est la France insoumise (LFI) qui présentera le plus de candidats issus de ses rangs pour prochaines législatives. En effet, le bloc insoumis représentera la Nupes dans 33 des 48 circonscriptions de la région. Soit près de 70 % des candidats locaux. Le bloc écologiste défendra l’union de la gauche dans 7 circonscriptions quand le Parti socialiste se contente, lui, de 6 candidats en Occitanie. Le Parti communiste qui ne présentera pas de candidat en Haute-Garonne hérite de 2 circonscriptions.

Voir en plein écran

La liste des candidats NUPES en Occitanie

Ariège

1ere Bénédicte Taurine (LFI)

2e Michel Larive ( LFI)

Aude

1ere PS (Candidat non officialisé)

2e Viviane Thivent (EELV)

3e Johana Adda (LFI)

Aveyron

1ere Léon Thébault (EELV)

2e Laurent Alexandre (LFI)

3e Michel Rhin (LFI)

Gard

1ere Charles Ménard (LFI)

2e Coralie Ghirardi ( LFI)

3e Elian Cellier (PCF)

4e Arnaud Bord (PS)

5e Michel Sala (LFI)

6e EELV (Candidat non officialisé)

Gers

1ere LFI Pascale Levieux

2e PS (Candidat non officialisé)

Hautes-Pyrénées

1ere Sylvie Ferrer (LFI)

2e Grégory Korn (LFI)

Haute-Garonne

1ere Hadrien Clouet (LFI)

2e Anne Stambach-Terrenoir (LFI)

3e Agathe Roby (LFI)

4e François Piquemal (LFI)

5e Sylvie Espagnolle (LFI)

6e François Jouvet (PS)

7e Christophe Bex (LFI)

8e Joël Aviragnet (PS)

9e Christine Arrighi (EELV / Pôle écologiste)

10e Alice Assier (Génération.s / Pôle écologiste)

Hérault

1ere Julien Colet (LFI)

2e Nathalie Oziol (LFI)

3e Julia Mignacca (EELV / Pôle écologiste)

4e Sébastien Rome (LFI)

5e Pierre Polard (LFI)

6e Magali Crozier (LFI)

7e Gabriel Blasco (PCF)

8e Sylvain Carrière (LFI)

9e Nadia Belaouni (LFI)

Lot

1ere Elsa Bougeard (LFI)

2e Thierry Grossemy (LFI)

Lozère

1ere Sandrine Descaves (LFI)

Pyrénées-Orientales

1ere Francis Daspe (LFI)

2e EELV (Candidat non officialisé)

3e Nathalie Cullel (LFI)

4e Jerôme Pons (LFI)

Tarn

1ere Julien Lassalle (LFI)

2e Karen Erodi (LFI)

3e Gérard Poujade (UP)

Tarn-et-Garonne