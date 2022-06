Législatives : les dissidents PS d’Occitanie n’ont pas convaincu

L’alliance de gauche, concrétisée par la création de la Nouvelle Union populaire écologique et sociale (Nupes), n’avait pas convaincu tous les membres du Parti socialiste. En tête des voix dissidentes, la présidente de la Région Occitanie. Carole Delga a ainsi soutenu les candidats aux législatives se présentant sous l’étiquette du Parti socialiste, face à des adversaires estampillés Nupes. Mais au lendemain du premier tour, le constat est sans appel : les électeurs ne les ont pas suivis.

Carole Delga en chef de file de la dissidence socialiste en Occitanie ©Région Occitanie

Comme l’avait résumé la présidente de la Région Occitanie, « dans cette Nupes, il y a des désaccords profonds et des omissions majeures. Les signataires sont divisés sur les questions internationales, énergétiques, économiques, sur l’État de droit et la laïcité ». Raisons pour laquelle Carole Delga s’est engagée dans une campagne dissidente à l’occasion des législatives 2022, face à la Nouvelle Union populaire écologique et sociale. Avec elle, des membres du Parti socialiste (PS), pour qui le programme de la Nupes reste trop éloigné des idées socialistes. Ainsi, en Occitanie, 14 candidats se sont présentés sous l’étiquette PS. Un choix qui, au lendemain du premier tour, ne s’est pas avéré payant.

Des résultats décevants pour les dissidents du PS

En effet, dans la région dirigée par Carole Delga, qui s’est imposée en chef de file des dissidents socialistes sur son territoire, seuls deux candidats PS qui ne se sont pas présentés sous l’étiquette Nupes sont parvenus à se hisser au second tour. En Ariège, Laurent Panifous totalise 21.79% des voix sur la deuxième circonscription et se retrouve en ballotage avec Michel Larive (29.05%), le candidat de la Nupes. Et David Taupiac, sur la 2e circonscription du Gers, qui lui se place en tête du scrutin avec 14.15% des suffrages. Il sera opposé au second tour à la candidate de la majorité présidentielle Maëva Bourcier.

Distribution de tracts ce matin sur le marché de Fleurance pour remercier les Fleurantins de m’avoir placé très largement en tête au 1er tour et pour convaincre les autres électeurs de se rassembler sur ma candidature pour le 2nd tour. pic.twitter.com/4glXZpu6ZC — David TAUPIAC (@davidtaupiac) June 14, 2022

En revanche, pour les 12 autres candidats soutenus par Carole Delga, la déception est palpable :

Première circonscription de l’Ariège : Martine Froger (18.08%)

Première circonscription de l’Hérault : Florian Depret (8.10%)

Deuxième circonscription de l’Hérault : Fatima Bellaredj (11.94%)

Troisième circonscription de l’Hérault : Jean-Luc Bergeon (9.36%)

Quatrième circonscription de l’Hérault : Jean-Pierre Pugens (8.56%)

Cinquième circonscription de l’Hérault : Aurélien Manenc (15.72%)

Septième circonscription de l’Hérault : Julie Garcin-Saudo (6.57%)

Première circonscription du Lot : Rémi Branco (16.72%)

Deuxième circonscription du Lot : Christophe Proença (23.16%)

Première circonscription des Hautes-Pyrénées : Maryse Beyrié (19.93%)

Quatrième circonscription des Pyrénées-Orientales : Alexandre Reynal (9.55%)

Première circonscription du Tarn : Étienne Moulin (9.39%).

Ils ne passent donc pas au second tour de ces législatives 2022.

Le cas Aviragnet

Les dissidents socialistes auraient pu afficher une victoire supplémentaire au premier tour de ces élections sur la huitième circonscription de Haute-Garonne… Mais c’était sans compter avec un imbroglio sur les investitures. Adoubé par la Nupes, le socialiste Joël Aviragnet avait montré publiquement de nombreux désaccords avec l’alliance menée par Jean-Luc Mélenchon. Allant même jusqu’à prendre Carole Delga, égérie de la dissidence, comme directrice de campagne. Un comportement jugé inopportun par la Nupes qui a évoqué, un temps, la possibilité de lui retirer l’investiture. Finalement, c’est bien Joël Aviragnet qui affichait le logo Nupes sur ses bulletins de vote. Il n’intègre donc pas les statistiques du PS. Même si le ministère de l’Intérieur a enregistré la candidature du socialiste sous la nuance “Divers gauche”.