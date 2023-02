La ville de Toulouse met en bouteille le vin produit sur ses terres

Environ 15 000 bouteilles de vin ont été produites sur le domaine de Candie à Toulouse. Elles seront proposées dans plusieurs commerces de la Ville rose.

C’est une première. Durant deux jours, mercredi 15 et jeudi 16 février, quelque 15 000 bouteilles de vin bio ont été préparées sur le domaine de Candie, une propriété de la Mairie de Toulouse depuis 1975. Ce dernier est géré par une des rares régies agricoles du pays.

Ici, la Ville cultive chaque année plus de 250 hectares semés en blé tendre et en blé dur, en orge brassicole, en triticale, en soja, en lin, en féverole, en lentille, en sorgho ou encore en sarrasin. Et désormais, il y a huit hectares de vignes.

Le vin de Toulouse sur les tables des Toulousains

Plusieurs vins sont produits localement. Parmi les bouteilles de millésime de Toulouse, il y a du vin rouge, du vin blanc, et du vin rosé. Toutes portent l’appellation Vin biologique. Dans les colonnes du quotidien Aujourd’hui en France, Florence Maynadier, vigneronne sur le domaine de Candie précise que « environ 20 hl de blanc, 50 l de rosé et 50 hl de rouge » ont été mis en bouteille.

Elles seront commercialisées dans plusieurs restaurants, cavistes et épiceries fines partenaires de la Ville de Toulouse. Car avec la production de ce vin local, la municipalité a une obsession. Elle veut faire en sorte que tout ce qui est produit sur ses terres se retrouve sur les tables des Toulousains.

L’an dernier, la Mairie avait notamment proposé 300 000 baguettes produites à partir des céréales du domaine. Prochainement, la collectivité envisage de concevoir une bière toulousaine.