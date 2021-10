Sète. Voici le programme des festivités pour les 100 ans de Georges Brassens dans sa ville natale

Pour les 100 ans de Georges Brassens, ce vendredi 22 octobre, une grande fête populaire et gratuite est organisée à Sète, sa ville natale.

C’est enfin le jour tant attendu. Cela fait depuis le mois de janvier que la ville de Sète a placé cette année 2021 sous le signe du centenaire de son plus célèbre enfant, Georges Brassens. Avec des concerts, des spectacles, des expositions, des conférences, projections, rencontres autour d’un thème cher au poète rebelle : la liberté individuelle.

Grande fête populaire

Ce vendredi 22 octobre, donc, le génial compositeur, auteur, interprète aurait eu 100 ans. Et pour fêter cette anniversaire comme il se doit, la Ville de Sète a organisé une grande fête populaire et gratuite sur le bateau Roquerols. Amarré au quai du Marco, ce bateau-phare est l’épicentre des festivités du centenaire.

Apéro musical, spectacle hommage, juke box, dj set…

La soirée commencera par un apéro musical avec Fred Karato accompagnée des Enjoliveurs et leurs invités. De 20h15 à 22h15, la spectacle hommage “Brassens a 100 ans”, créé par François Morel sera diffusé en direct et suivi bien entendu d’un gâteau d’anniversaire. Enfin, jusqu’à 1h du matin, place à l’after Brassens avec encore un joli programme : “Georges Box”, le juke box Brassens en live par JP Nataf, et “Cuivre Moustache”, dj set festif hommage à Brassens par Alexandre Flory.