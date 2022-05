Que faire dans l’Hérault durant les derniers jours des vacances de Pâques ?

Festival du jeu, visite guidée de Montpellier sur les lieux du tournage de la série “Un si grand soleil”, carnaval moyenâgeux et animations au musée de Lodève : une sélection d’idées de sorties et d’activités à faire dans l’Hérault pendant les derniers jours des vacances de Pâques.

Atelier, visites et escape game au musée de Lodève pendant les vacances de Pâques

Le musée de Lodève propose différentes activités pour amuser les plus petits, comme les plus grands, durant les derniers jours des vacances de Pâques. Ce vendredi 6 mai par exemple, participez à l’atelier “Moulage de fossiles” afin de découvrir les techniques utilisées par les scientifiques pour prélever des empreintes dans la roche. Vous créerez, ensuite, votre propre moulage. L’après-midi, profitez de votre visite au musée pour vous rendre dans la “Roulotte de la Préhistoire”. Vous y observerez, des silex, des moulages de crânes, des outils préhistoriques et une reconstitution de dolmen.

Le lendemain, un escape game destiné aux adolescents et aux adultes aura lieu dans la salle d’exposition “Sciences de la Terre”. Votre mission sera d’aider le paléontologue du musée à retrouver et ouvrir son coffre dans lequel est enfermée une grande trouvaille. Pour y parvenir, il faudra dénicher des objets cachés parmi les collections, résoudre des énigmes et déchiffrer des codes secrets. Attention, votre temps est compté.

Infos pratiques : Musée de Lodève, Square Georges Auric, Lodève. Ouvert de 10h30 à 13h, puis de 14h à 18h. Tarifs : de 6 à 8 euros. Détails du programme.

Un carnaval moyenâgeux dans l’Hérault

« Oyez, Oyez, Rombières, Rombiers, Damoiselles, Damoiseaux, Compères, Enfançons… », la mairie de Celles s’adresse à vous : après trois ans d’absence, et un report de quelques semaines, le Carnaval’eau aura bel et bien lieu ce dimanche 8 mai. Pour rappel, l’événement était initialement prévu dimanche 13 mars, mais a été annulé à cause de mauvaises conditions météorologiques. Mais ce week-end, il fait beau. Alors, vous êtes invités à vous vêtir de votre plus belle tunique et enfiler vos chausses les plus distinguées, pour entrer dans le thème “médiéval” de cette nouvelle édition.

Dès 10h du matin, un convoi d’embarcations créées spécialement pour l’événement par des associations locales débarquera sur les eaux calmes du lac du Salagou. Il donnera le top départ des festivités. Musique, ripaille, chope de vinasse et défilé… Tous les ingrédients sont réunis pour vous faire passer une superbe journée. Sans oublier la régate et le concours d’attrape doudou sur l’eau, qui risquent d’être mémorables.

Infos pratiques : Carnaval’eau, à Celles. Dimanche 8 mai, de 10h à 19h.

Derniers jours des vacances de Pâques, derniers jours du festival du jeu

Il ne vous reste plus que quelques jours pour participer aux animations du festival la “Quinzaine du jeu” organisé dans les médiathèques de l’agglomération de Béziers.

Jusqu’à samedi, partez à la découverte de la “table à énigmes” installée à la médiathèque André Malraux. Elle contient des livres et des jeux de réflexion pour les petits comme les grands : énigmes, rébus, charades, casse-têtes… En vous retournant, vous apercevrez aussi l’exposition dédiée au jeu Twin It, imaginé par l’illustrateur Tom Vuarchex en 1993.

Si vous vous rendez dans cette même médiathèque vendredi, vous pourrez également assister à la projection du film “Jumanji Next Level” qui raconte l’histoire de trois enfants partis secourir leur ami bloqué dans un dangereux jeu d’aventure. Si vous décidez de vous rendre au festival “Quinzaine du jeu” samedi, vous aurez la possibilité de participer à l’une des sessions d’escape game “Enfermés dans un livre”. Comme son nom l’indique, vous vous retrouverez bloqués dans un ouvrage. Il ne vous restera que quelques pages pour trouver comment en sortir…

Vendredi également, un grand tournoi de jeu Mario Kart est organisé à 16h à la médiathèque Simone Veil de Sauvian.

Infos pratiques : Festival la “Quinzaine du Jeu”, médiathèque André Malraux à Béziers et médiathèque Simone Veil à Sauvian. Jusqu’à ce samedi 7 mai. Programme complet.

Visite guidée sur les lieux de tournage d’une série culte produite dans l’Hérault

Avis aux fans de la série “Un si grand soleil” diffusée sur France 2. Cette visite est faite pour vous. L’office du tourisme de Montpellier vous propose de parcourir le centre-ville à la découverte des lieux de tournage qui ont servi (et qui servent encore) à la production de certaines scènes de la série devenue culte. Le guide se fera également un plaisir de vous raconter de nombreuses anecdotes en lien avec vos personnages préférés.

En effet, depuis 2018, “Un si grand soleil” est tourné dans l’Hérault. Notamment dans des lieux emblématiques du territoire, comme la place de la Comédie, le Corum, les Arceaux, le bassin Jacques Cœur, le zoo du Lunaret à Montpellier, mais aussi sur le littoral, à la Grande-Motte, Palavas-les-flots, ou dans les terres à proximité du pic Saint-Loup.

Infos pratiques : Visite “Au cœur de la série Un si grand soleil”, départ sur la place du Peyrou samedi 7 mai à 10h. Tarif : 15 euros. Gratuite pour les mineurs. Inscription obligatoire.