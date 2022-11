ZAT. La Zone artistique temporaire reprend ses quartiers à Montpellier

La Zone artistique temporaire (ZAT) fait son retour dans le quartier Antigone à Montpellier pendant deux jours. Une centaine de rendez-vous, spectacles et surprises sont au programme.

La ZAT fait son retour dans le quartier Antigone à Montpellier pendant deux jours. Photo d’illustration. CC 0 Ian L

C’est un retour aux sources. La Zone artistique temporaire, ou simplement ZAT, fait son retour dans le quartier d’Antigone à Montpellier, là où tout a commencé. « La ZAT est une manifestation artistique et culturelle de grande ampleur, mêlant arts vivants, arts visuels et projets participatifs, organisée par la Ville de Montpellier dans l’espace public, dans une zone de la ville différente à chaque édition », rappelle la municipalité.

Cette quatorzième édition se déroule sur deux jours et débute ce vendredi 11 novembre. Elle a été lancée à 11h11 en présence de Pascal Le Brun-Cordier, directeur artistique de la ZAT 2022 et des huit premières éditions de cet événement culturel et artistique. Elle se déroule de la place du Nombre d’Or au Lez.

Une centaine de rendez-vous à la ZAT de Montpellier

Une centaine de rendez-vous, spectacles et surprises sont annoncés autour de trois thèmes : le feu, la fête et le futur. Un focus sera fait sur Antigone, quartier emblématique de Montpellier qui fête ses 40 ans, et sur Antigone, la rebelle de la mythologie grecque dont le non a traversé les siècles. Et parmi les nouveautés de cette édition : la miniZAT, une zone de création temporaire à hauteur d’enfants, au cœur de la ZAT à Montpellier.

La ZAT prévoit notamment de tirer un feu d’artifice au-dessus de Montpellier samedi à partir de 20h30. Ce spectacle pyrotechnique est imaginé par un maître en la matière, Pierre de Mecquenem. Il rendra hommage à l’architecte Ricardo Bofill qui a dessiné le quartier.

Informations pratiques : ZAT à Montpellier les 11 et 12 novembre ; le programme est disponible sur le site de l’événement.