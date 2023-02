Voici quand sera lancée la gratuité totale des transports à Montpellier

Le conseil métropolitain de Montpellier s’est réuni ce jeudi 2 février pour décider la date de mise en place de la gratuité des transports pour les habitants.

L’utilisation du tramway et du bus sera gratuite pour tous les habitants de la métropole de Montpellier dès le 21 décembre 2023. ©Christopher Ruiz / Montpellier3m

Prendre le bus et le tramway sera gratuit pour tous les habitants de l’agglomération de Montpellier. La mesure sera mise en place à partir du 21 décembre 2023. La gratuité ainsi que la date de lancement ont été officialisées durant le conseil métropolitain de ce jeudi 2 février.

Le maire de la ville et président de la métropole de Montpellier, Michaël Delafosse (PS), avait l’ambition de faire de la collectivité qu’il dirige la première métropole française à rendre gratuits les bus et les tramways. Au passage, la TaM gérera le plus gros réseau de transport urbain gratuit en Europe.

Nouvelle étape dans la gratuité des transports à Montpellier

Il s’agit là d’une nouvelle étape de la politique de Montpellier Méditerranée Métropole pour le développement des transports en commun. En effet, l’utilisation des transports en commun est déjà gratuite pour tous les habitants de la métropole de Montpellier pendant le week-end depuis 2020. Ensuite, en septembre 2021, la gratuité a été étendue, tous les jours, aux personnes âgées de moins de 18 ans et plus de 65 ans.

Comme l’a indiqué Michaël Delafosse durant ses vœux en début d’année, la gratuité des transports en commun à Montpellier a plusieurs objectifs : « réduire les émissions de CO2 », « améliorer le pouvoir d’achat des familles », « renforcer l’attractivité du commerce de proximité » et « mieux redistribuer l’impôt des Montpelliérains qui payent leur transport plusieurs fois ».