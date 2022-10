Trois mois de travaux sur une grosse avenue de Montpellier

L’avenue de la Pompignagne à Montpellier entre dans sa troisième phase de travaux. Elle s’étale jusqu’en février 2023.

CC Mabel Amber – pixabay

C’est une artère très empruntée par les automobilistes venant de Castelau vers le chef-lieu de l’Hérault. L’avenue de la Pompignagne, dans l’Est de Montpellier, vient d’entrer dans sa troisième phase de travaux. Celle-ci se déroule jusqu’en février 2023.

« Après deux phases de travaux réalisés depuis le mois de juin 2022, Montpellier Méditerranée Métropole lance la troisième phase des travaux de rénovation de l’avenue de la Pompignane, entre la rue de Salaison et l’avenue Alphonse Juin. Cette nouvelle phase de travaux débutera entre la rue de Salaison et l’avenue Alphonse Juin à partir du 24 octobre », indique dans un communiqué la municipalité montpelliéraine.

Il faut préciser que ces travaux vont connaître une trêve pour les fêtes de fin d’année. Ils seront suspendus du 24 novembre jusqu’à début janvier 2023 afin de faciliter l’accès aux commerces.

« La rénovation de l’avenue vise à améliorer la sécurité de tous avec une attention particulière pour les piétons et les cyclistes. En effet, depuis 2017, dix accidents sont survenus sur l’avenue de la Pompignane. Ils ont engendré onze blessés, dont quatre graves », selon la Mairie de Montpellier. Le coût des travaux est de 500 000 euros.

En quoi consistent les travaux sur l’avenue de la Pompignagne à Montpellier ?

Les travaux sur l’avenue de la Pompignagne à Montpellier consistent en la création d’un trottoir accessible notamment aux personnes à mobilité réduite et la rénovation de la piste cyclable afin de sécuriser le cheminement cycliste et piéton. Il vise aussi à la réfection de la chaussée et la réduction des vitesses et des nuisances sonores.

« Le bon déroulement des travaux nécessite la mise en place d’une circulation à sens unique temporaire de l’avenue de la Pompignane depuis la rue de Salaison jusqu’à l’avenue Alphonse Juin. Un itinéraire conseillé sera mis en place par les rues Henri Pequet, de la Vieille Poste, de Pinville et de Salaison », fait savoir la municipalité. Aussi, les travaux d’enrobés auront lieu de nuit.