Réouverture de l’aéroport de Montpellier après l’accident d’avion

Le trafic aérien doit reprendre dans l’après-midi du lundi 26 septembre après le retrait du Boeing 737 qui a raté son atterrissage à l’aéroport Montpellier-Méditerranée.

Photo d’illustration : Vue aérienne de la plateforme de l’aéroport Montpellier-Méditerranée. © Aéroport Montpellier Méditerranée

La piste est dégagée. « L’opération de relevage et de tractage du Boeing 737 de la West Atlantic, qui a débuté hier après-midi et qui s’est poursuivie jusqu’à ce matin à l’aéroport Montpellier-Méditerranée, est une réussite », fait savoir la préfecture de l’Hérault lundi 26 septembre.

« Sorti de piste dans la nuit de vendredi à samedi, l’avion a pu être déplacé de la zone de l’accident vers un espace sécurité sans endommager sa structure et sans générer de pollution », indique encore la préfecture. La reprise du trafic aérien est envisagée dans l’après-midi de ce lundi à l’aéroport Montpellier-Méditerranée.

Sortie de piste à l’aéroport de Montpellier

L’aéroport de Montpellier est fermé depuis qu’un avion de fret a raté son atterrissage dans la nuit de vendredi à samedi. L’appareil ne s’est pas arrêté avant la fin de la piste. Il a terminé sa course avec le nez dans l’étang de Mauguio situé en bout de piste.

Le Boeing 737 transportait du courrier et se posait à Montpellier chaque nuit à la même heure, vers 2h30 du matin. Les trois personnes à bord sont indemnes. Les causes de l’accident demeurent inconnues, mais la pluie peut avoir joué « un rôle déterminant », selon le préfet de l’Hérault Hugues Moutouh. Une enquête du Bureau d’enquêtes et d’analyses est ouverte.

⚠️ Accident du @BoeingFrance #737 immatriculé EC-NLS exploité par #WestAtlantic / sortie de piste pendant atterrissage survenue le 24/09/22 à l’aéroport de @mplaeroport / 4 enquêteurs @BEA_Aero sur place / ouverture d’une enquête de sécurité. pic.twitter.com/H76U3BbRxk — BEA ✈️ ⚙️🔬🇫🇷 (@BEA_Aero) September 24, 2022

Une grosse opération a dû être organisée pour déplacer l’avion de 50 tonnes du lieu de l’accident. Elle a nécessité l’intervention de matériels lourds de levage. « Deux grues de 450 et 300 tonnes, un poids lourd avec plateau ainsi que des engins de chantier pour le terrassement du site ont été engagés pour permettre le déplacement de l’avion dans des conditions optimales de sécurité », détaille la préfecture héraultaise.