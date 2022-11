“Poésie masculine” : un simulateur de harcèlement de rue à Montpellier

À l’occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, la ville de Montpellier accueille, du 22 novembre au 2 décembre prochain, l’installation artistique interactive “Poésie masculine”, présentée sous la forme d’un “simulateur de harcèlement de rue”.

« Le sentiment d’insécurité dans l’espace public constitue une réalité pour un grand nombre de femmes, avec des cas de harcèlement, insultes, pouvant parfois aller jusqu’à l’agression physique », déplore la mairie de Montpellier. C’est pourquoi la Ville accueille, à partir de ce mardi 22 novembre et jusqu’au vendredi 2 décembre prochain, une installation artistique interactive nommée “Poésie masculine”, présentée dans la salle Jules Pagézy, à proximité du centre commercial Polygone, dans le centre-ville.

Créé par le collectif d’artistes engagés Erin Durieu de Boncourt, ce “simulateur de harcèlement de rue” a pour objectif de dénoncer les différentes formes de harcèlements quotidiennement subis par les femmes dans l’espace public, alors que « 86% des françaises ont déjà été victimes d’au moins une forme d’atteinte ou d’agression sexuelle dans la rue », constate Fatma Nakib, adjointe déléguée à l’égalité et aux droits des femmes à la mairie de Montpellier.

Une expérience immersive pour montrer ce qu’est le harcèlement de rue

Il s’agit de la première présentation en France de ce dispositif, et de la deuxième en Europe, après la ville de Bruxelles. L’installation, immersive, permet « de sensibiliser les hommes, les adolescents, sur cette question du harcèlement de rue. À eux de se rendre compte de certains de leurs comportements, paroles, et de décider d’en changer. Aux femmes, à prendre conscience qu’elles ne sont et n’ont pas à se sentir coupables quand les harceleurs, agresseurs, sont des hommes », explique le maire de Montpellier Michaël Delafosse.

Concrètement, “Poésie Masculine” est une reconstitution de rue dans laquelle entre le public, avant de vivre, par le biais d’installations sonores et visuelles, ce que subissent les femmes victimes de harcèlement sexuel. « Notre objectif premier est que les hommes comprennent ce que cela fait lorsqu’ils se retrouvent dans la peau d’une femme. Cette installation doit permettre aux hommes de prendre un peu conscience de la portée de leurs actes, tout en encourageant les femmes et le public à ne pas accepter, et réagir si nécessaire », soulignent les concepteurs et artistes Gilles de Boncourt, Frédéric Durieu et Nathalie Erin. Des équipes de médiation sont également présentes sur place pour échanger avec participants à la sortie du tunnel, répondre aux interrogations et présenter des ressources qui permettent de lutter contre ce fléau.

Infos pratiques : “Poésie masculine”, Salle Jules Pagézy, 1 place Francis Ponge, Montpellier. Du 22 novembre au 2 décembre, de 11h à 14h et de 16h à 18h en semaine (20h le jeudi), puis de 10h à 18h le week-end. Gratuit. Réservation en ligne.