Où déposer son sapin après Noël à Montpellier ?

Après les fêtes de Noël, les habitants de la métropole de Montpellier pourront déposer leur sapin dans plusieurs points de collecte installés pour l’occasion. Ils seront ensuite recyclés.

Il trône fièrement dans votre salon pour le moment. Mais bientôt, il faudra se résoudre à vous débarrasser de votre sapin de Noël. Pas question pour autant de le jeter n’importe où. Plusieurs points de collecte seront ainsi mis en place dès ce lundi 26 décembre à Montpellier et dans 12 autres communes de la métropole. Il y aura 60 parcs à sapins au total sur le territoire.

Dans le détail, 13 d’entre eux se trouveront à Montpellier et les 32 autres seront répartis comme suit : quatre à Pérols, cinq à Lattes, quatre à Saint Jean-de-Védas, quatre à Juvignac, quatre à Castelnau-le-Lez, deux à Villeneuve-lès-Maguelone, un à Montferrier-sur-Lez, deux au Crès, trois à Vendargues, un à Sussargues, également un à Prades-le-Lez et enfin, un à Saint-Brès.

Il sera aussi possible de déposer son sapin de Noël dans les déchèteries

Tous ces points de collecte seront ouverts sept jours sur sept et 24h sur 24. Il sera possible de laisser son sapin dans l’un d’entre eux jusqu’au lundi 30 janvier prochain. Vous pourrez également le déposer dans une des 20 déchèteries de la métropole. Si vous le souhaitez, ces dernières vous offriront d’ailleurs 50 litres de compost de biodéchets en échange de votre sapin.

Pour information, les sapins collectés dans les parcs ou en déchèterie seront broyés et destinés à la protection des sols et au compostage. « La collecte éco-responsable des sapins permet d’opérer un retour à la terre. Les sapins deviennent ainsi une ressource valorisée », estime Montpellier Méditerranée Métropole. L’année dernière, plus de 10 000 sapins avaient été collectés.