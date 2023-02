Montpellier. Une centaine de rencontres avec le maire et son équipe

La Mairie et la Métropole de Montpellier organisent une centaine de réunions publiques, ateliers, balades, en présence du maire et son équipe entre février et juin 2023.

La Mairie et la Métropole de Montpellier lancent les rendez-vous “Montpellier change avec vous” en présence du maire Michaël Delafosse et de ses équipes. ©Frédéric Damerdji/Montpellier3M

Du 10 février au 3 juin, la Mairie et la Métropole de Montpellier organisent une centaine de rencontres entre la population, le maire et ses équipes durant plusieurs quartiers de la ville. Ce sont les rendez-vous “Montpellier change avec vous”.

« Après plus de deux ans de crise sanitaire qui ont marqué le début de notre mandat et nous ont privés de nombreux temps de convivialité et d’échanges, nous lançons dans les quartiers de Montpellier une nouvelle démarche de dialogue de proximité. Il s’agit d’aller à la rencontre des Montpelliéraines et des Montpelliérains, un temps essentiel afin de présenter et d’expliquer notre projet, d’échanger sur ses avancées, de venir nourrir celui-ci de votre expertise », explique le maire Michaël Delafosse (PS).

Le maire de Montpellier et son équipe à la rencontre des habitants

Les équipes municipales et métropolitaines ont souhaité modifier le format habituel des rencontres avec la population. La traditionnelle réunion publique est ainsi élargie à une journée et demie au cœur d’un quartier de Montpellier. Au programme, des réunions publiques, mais aussi des ateliers, des kiosques d’information, des animations, des balades urbaines, des apéritifs républicains, etc.

« En proposant des formats d’échange différents, dans des lieux et à des horaires diversifiés, cette nouvelle méthode de rencontre de proximité a pour objectif d’associer le plus largement possible les habitants, afin que chacun puisse s’exprimer », insistent les collectivités. « L’enjeu de ces rencontres de proximité “Montpellier change pour vous”, à mi-mandat, est de venir présenter le projet engagé, de l’expliquer, mais aussi de le nourrir de l’expertise d’usage des habitants. »

Informations pratiques : le programme complet des rendez-vous “Montpellier change avec vous” est disponible en ligne.