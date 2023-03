Montpellier-Sète toujours en lice pour être capitale européenne de la culture

La candidature de Montpellier-Sète fait partie des villes retenues pour être la capitale européenne de la culture en 2028.

La candidature de Montpellier-Sète fait partie des villes retenues pour être la capitale européenne de la culture en 2028. Photo d’illustration. CC Wolfgang Staudt

C’est le dernier carré. « La candidature de Montpellier-Sète au titre de capitale européenne de la Culture est retenue pour le second tour, parmi les quatre finalistes », annonce l’association Montpellier 2028, qui porte la candidature héraultaise, ce vendredi 3 mars en début de soirée.

Neuf villes françaises étaient en lice : Amiens, Bastia, Bourges, Clermont-Ferrand, Montpellier, Nice, Reims, Rouen et Saint-Denis. Désormais, Montpellier-Sète sont opposés à Clermont-Ferrand, Rouen et Bourges.

Montpellier dans la course pour être capitale européenne de la culture

« C’est une magnifique reconnaissance pour le travail accompli par l’équipe de l’association et l’ensemble des collectivités engagées dans ce projet », déclare l’association Montpellier 2028 dans un communiqué. « C’est le témoin que la dynamique enclenchée sur notre territoire, qui a réuni de manière inédite un très grand nombre d’acteurs, est porteuse à l’échelle nationale et européenne. »

Une délégation a été reçue durant 45 minutes par un jury douze membres mercredi 1er mars à Paris. Elle était emmenée par les maires de Montpellier, Michaël Delafosse, et de Sète, François Commeinhes.

Montpellier 2028 a fait de la question du lien, l’épicentre de sa réflexion artistique, en interrogeant ses trois composantes : le lien à l’espace et au territoire, le lien au temps et au futur, et enfin le lien à l’autre.

La candidature de Montpellier-Sète étant retenue, il faudra bientôt présenter quinze projets culturels.

« La force d’un collectif et du pouvoir de l’imaginaire »

« Quand tous les acteurs sont réunis autour d’une même dynamique, Montpellier réussit. Cette annonce témoigne de la force d’un collectif et du pouvoir de l’imaginaire pour inventer une ville et un territoire créatif et respectueux de son environnement. Elle donne à voir les perspectives d’une communauté créée autour des valeurs européennes de liberté, de tolérance et de libre circulation des biens et des personnes. Nous allons continuer de défendre la culture avec les partenaires, sur le chemin de la victoire », déclare le maire de Montpellier Michaël Delafosse (PS).