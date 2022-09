Montpellier se dote d’un conseil des étrangers

Pour les encourager à s’exprimer et à participer à la vie locale, la municipalité de Montpellier créée un conseil des étrangers. Il sera formé par 65 membres tirés au sort pour trois ans.

Objectif intégration. La municipalité de Montpellier se prépare à mettre en place un conseil des étrangers. La décision a été prise à l’unanimité par le conseil municipal du 28 juin dernier.

Avec cette nouvelle institution, l’idée est de « mieux connaître et de reconnaître les étrangers qui vivent à Montpellier, leur donner la parole et les associer à la vie locale dans son ensemble », explique la Mairie dans un communiqué. « La création de ce Conseil des étrangers de Montpellier vient également reconnaître l’histoire singulière de Montpellier, terre d’accueil cosmopolite historique. »

« Partie intégrante du renouveau démocratique que nous avons choisi d’impulser depuis notre élection en juillet 2020, ce conseil des étrangers de Montpellier veillera à un meilleur accueil, sur notre territoire, des personnes étrangères en général et des personnes exilées en particulier et auxquelles nous proposerons un parrainage républicain dans les mois à venir », explique le maire de Montpellier, Michaël Delafosse, à travers un communiqué.

« La Ville l’informera, le consultera non seulement pour les questions touchant à la situation des étrangers, mais également à propos des politiques publiques que nous conduisons pour donner un nouveau souffle et un meilleur avenir à notre ville. »

Qui pour le conseil des étrangers de Montpellier ?

Ce conseil des étrangers de Montpellier permettra aux personnes étrangères qui vivent sur le territoire de se mobiliser au travers de cinq objectifs principaux.

– Poursuivre la mobilisation pour le droit de vote des habitants extra-communautaires aux élections locales.

– Faciliter la concertation et la coopération entre les étrangers et la Ville de Montpellier.

– Partager et valoriser les cultures étrangères et leurs apports à la vie locale.

– Développer des activités éducatives, socioculturelles, artistiques ouvertes à la diversité du monde favorisant les échanges et les rencontres entre tous les habitants.

– Promouvoir le développement économique et humain durable de la ville, son attractivité, la paix et la coopération en Europe et dans le monde.

Pour y participer, il faut être de nationalité étrangère, avoir 16 ans au moins et résider à Montpellier depuis trois ans au minimum. Il est aussi possible d’y participer en représentant une association dont l’objet est la solidarité internationale, la défense des droits des étrangers ou l’expression d’une communauté ou d’une culture étrangère, ou bien en qualité d’entrepreneur ou chef d’entreprise.

En termes d’organisation, le conseil des étrangers de Montpellier sera composé de 65 membres désignés pour trois ans par un tirage au sort. Il sera composé de 24 citoyens, 24 associations, 12 entreprises, et cinq membres de la Ville.