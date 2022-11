Montpellier recevra les Wallabies d’Australie en stage d’entraînement avant la Coupe du monde

RUGBY – Avant le coup d’envoi de la Coupe du monde de rugby, la ville de Montpellier recevra les Wallabies d’Australie pour un stage d’entraînement.

Le maire de Montpellier Michaël Delafosse a signé un partenariat avec le rugby australien vendredi 4 novembre. © Mairie de Montpellier

Montpellier ne fait pas partie des villes hôtes qui accueilleront la Coupe du monde de rugby 2023, dont le coup d’envoi sera donné le 8 septembre. Mais le chef-lieu de l’Hérault ne s’avoue pas vaincu pour autant et compte bien tirer parti de l’événement. Après tout, la métropole dispose du GGL Stadium et le MHR a remporté la dernière saison du Top 14.

Montpellier signe un partenariat avec le rugby d’Australie

En attendant la Coupe du monde de rugby, la Ville de Montpellier recevra les Wallabies d’Australie pour un stage d’entraînement du 17 au 24 août. Le maire Michaël Delafosse (PS) s’est rendu à l’ambassade australienne à Paris vendredi 4 novembre pour conclure un partenariat en ce sens avec Hamish McLennan, le président de Rugby Australia.

Mais le partenariat ne s’arrête pas là. Il porte sur la Coupe du monde de rugby 2023 et les Jeux olympiques et paralympiques Paris 2024. « Cette nouvelle relation contractuelle permettra également d’accueillir le “seven” pour la préparation des Jeux olympiques et paralympiques Paris 2024, le rugby à sept, hommes et femmes, étant désormais une discipline olympique », fait savoir la municipalité montpelliéraine.

« Comme l’a précisé l’ambassadrice d’Australie, Gilian Bird : au-delà du renforcement des liens dans le monde sportif entre la France et l’Australie, cette signature offre aussi de très belles perspectives de coopération et de belles opportunités économiques à venir », indique aussi la Ville de Montpellier.

Les rugbymen samoans s’installent pour la Coupe du monde

Il convient de rappeler qu’après le stage d’entraînement des Wallabies, « les rugbymen samoans prendront leurs quartiers à Montpellier lors de la Coupe du monde de rugby France 2023, du 8 septembre au 28 octobre 2023. Après l’accueil de l’équipe australienne en 2007, Montpellier a en effet été retenu camp de base des Samoa. »