Montpellier : Des places supplémentaires en vente pour le Grand concert de la Fête de la musique

La ville de Montpellier, qui accueille le Grand concert de la Fête de la musique, rediffusé sur France Télévisions ce 21 juin à 20h, met en vente 3 000 places supplémentaires pour assister à l’événement, place de l’Europe.

Les places pour assister au Grand concert de la Fête de la musique, qui aura lieu à Montpellier ce mardi 21 juin, place de l’Europe, ont rapidement trouvé preneurs. Devant ce succès culturel, la Mairie a mis en vente 3 000 billets supplémentaires pour que le plus grand nombre puisse assister à l’événement, rediffusé sur France Télévisions à 20h. Pour s’inscrire, rendez-vous sur le site Internet de la Ville de Montpellier.

Un concert à ne pas manquer

Durant trois heures, les artistes se succèderont sur cette scène éphémère pour interpréter les tubes du moment. Ainsi, les animateurs d’un soir que sont Garou et Laury Thillemann présenteront des medleys, des duos inédits, des chanteurs incontournables et les talents de demain. Au programme : Bigflo et Oli, Marc Lavoine, Nolwenn Leroy, Claudio Capéo, Dadju, Christophe Willem, Pierre de Maere, Zaz, Hoshi, Izia Higelin, Amir, Black M, Keen’v, Selah Sue, Ofenbach, Kungs, Axel Bauer, Willy William, Collectif Métissé, One Night of Queen, Rocket Man, Alvan et Ahez, Enzo, Helene in Paris, Duncan Laurence, Juliette Armanet, Mister Mat et Soolking

Des perturbations de circulation à prévoir

Les organisateurs invitent les spectateurs à se rendre au concert à vélo ou en transports en commun car la circulation et les offres de stationnement se trouveront fortement perturbées. La rue Poséidon sera notamment fermée dès 10h ce mardi 21 juin et jusqu’au lendemain matin. Quant à l’avenue du Pirée, elle est interdite depuis le 15 juin dernier. La place de l’Europe elle, sera inaccessible aux véhicules jusqu’au dimanche 26 juin. À noter que les parkings de la rue de Rhodes seront eux condamnés.