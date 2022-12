Montpellier : l’État accorde 3,9 millions d’euros à l’extension de la ligne 1 de tramway

L’État va attribuer 3,9 millions d’euros pour l’extension de la ligne 1 de tramway à Montpellier. Elle permettra, d’ici 2025, de relier la Mosson à la gare Sud de France, en passant par le centre commercial Odysseum.

C’est une bonne nouvelle pour la Métropole. Le Ministre délégué aux Transports, Clément Beaune, vient en effet d’adresser un courrier au président de Montpellier Méditerranée Métropole, Michaël Delafosse, officialisant une subvention de 3,9 millions d’euros de l’État en faveur de l’extension de la ligne 1 de tramway. Ce projet consiste à prolonger les voies d’1,3 kilomètre, depuis le terminus actuel situé dans le centre commercial Odysseum, en direction de la gare Sud de France.

Concrètement, la ligne longera le boulevard Pénélope depuis le parking d’Odysseum. Elle franchira ensuite l’A709 grâce à un pont réalisé par la société Autoroutes du Sud de la France (ASF – Vinci Autoroutes). Puis, la ligne terminera sa route sur la place Françoise Héritier, au pied du parvis de la gare et au centre du nouveau quartier Cambacérès. « Quatre ans après l’ouverture de la nouvelle gare, cette prolongation de voie ferrée est plus qu’attendue. Ainsi, d’ici 2025, le centre-ville de Montpellier sera accessible en 20 minutes via la ligne 1 de tramway », rappelle Michaël Delafosse.

La subvention de l’État pour l’extension de la ligne 1 arrive à point nommé

Cette annonce de l’État intervient quelques semaines seulement après le début des travaux de construction de l’extension de la ligne 1 à Montpellier. « Nous saluons l’engagement financier de l’État qui vient de nous être accordé à hauteur de 3,9 millions d’euros pour la réalisation de cette opération enfin lancée », déclare Michaël Delafosse.

« À cela s’ajoutera, dans le cadre du contrat de plan État-région (CPER), l’abondement à hauteur de 10 % de la Région Occitanie. Ce versement de financement montre que l’État soutient nos projets du territoire et valide le travail de coopération menée depuis deux ans avec les acteurs institutionnels », ajoute le maire de Montpellier. Le coût total de l’opération s’élève à 50 millions d’euros. La mise en service est prévue d’ici trois ans.