Montpellier se lance dans la reconversion du bidonville de Celleneuve

La municipalité de Montpellier a présenté le projet de reconversion de l’ancien bidonville du quartier Celleneuve. Un parc paysager de 3 000m² sera créé à cet endroit.

La place Pierre Renaudel à Celleneuve (Montpellier). Crédit photo : wikimedia commons – CC BY SA Vpe

Un changement de décor s’annonce. La municipalité de Montpellier a présenté, mardi 24 mai, son projet de reconversion de l’ancien bidonville du quartier Celleneuve à l’occasion d’une réunion publique. « Après le déménagement des occupants du bidonville dans le village de transition de la Rauze ce secteur deviendra un des cœurs battants de ce quartier », prévoit la Mairie, d’ici à 2027.

« Autour d’un parc paysager de plus de 3 000m², futur espace public central pour le quartier, nous y construirons un groupe scolaire en lieu et place de la Montpellier Business School. C’est un équipement très attendu par les habitants », annonce Michaël Delafosse (PS), maire de Montpellier.

« Et nous allons également y développer le futur hôtel des protections des populations de 4 500m². Cet équipement, qui accueillera 450 agents, permettra de regrouper sur un même lieu les différents acteurs de la sécurité de la ville de Montpellier : police municipale, encadrement, Centre de supervision urbain, Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, sécurité civile, et ainsi devenir le véritable centre névralgique de la sécurité de Montpellier. »

Le maire souhaite « résorber un squat ou un bidonville par an ». « Après dix ans de vie dans des conditions indignes, nous avons créé, avec l’État et l’appui d’associations, le village de transition de La Rauze », souligne Michaël Delafosse. « Ce déménagement et la sécurisation de la parcelle nous permettent de lancer enfin un grand projet pour le quartier, Montpellier et plus largement pour la Métropole, avec l’implantation de trois nouveaux équipements phares. »