Montpellier : la Ville se mobilise contre l’installation d’un cirque avec animaux

Le cirque avec animaux Boletti s’est installé le mardi 23 août 2022 sur un terrain privé dans le quartier de la Mosson à Montpellier. La Ville condamne « cette installation illicite ». Le cirque n’aurait en effet pas d’autorisation du propriétaire.

Le cirque avec animaux a installé son chapiteau sur un parking privé à Montpellier (illustration) Benoît Prieur, CC0, via Wikimedia Commons

La Ville de Montpellier se mobilise contre son installation. Le cirque Boletti a pris place le mardi 23 août 2022 sur un parking privé dans le quartier de la Mosson. Celui-ci, composé entre autres d’une ménagerie regroupant un certain nombre d’animaux sauvages, n’avait pas d’autorisation, selon la mairie.

« La Ville condamne cette occupation d’une parcelle privée sans accord préalable du propriétaire, comme le prévoit la loi, et rappelle son opposition à l’implantation sur son territoire de tout cirque avec animaux », souligne la municipalité dans un communiqué de presse.

Adoption d’un vœu contre l’installation de cirque avec animaux

En effet, le conseil municipal a voté à l’unanimité le 5 octobre 2020 un vœu refusant toute implantation de cirque avec ménagerie. « Nous resterons fidèles à nos valeurs, en refusant l’installation de cirques avec tous types d’animaux sur les emplacements communaux et, en respectant le cadre légal, nous mettrons notre énergie à ce que cela s’applique sur l’ensemble de la commune », assure Eddine Ariztegui.

L’adjoint au maire délégué au bien-être animal, à la demande de Michaël Delafosse, est ainsi allé sur place avec la police municipale pour « rappeler la législation en vigueur ».

La Ville de Montpellier veut stopper « cette implantation sauvage »

« Nous mettons tout en œuvre pour que cette implantation sauvage au cœur de la Mosson soit au plus vite stoppée. Je rappelle également avec la plus grande fermeté que toute occupation sans autorisation préalable sera traitée comme il se doit et qu’il n’est pas envisageable de ne pas s’assurer de la sécurité du public appelé à être accueilli au sein d’une installation », appuie le maire de Montpellier.

La Ville, en lien avec la préfecture de l’Hérault, a donc notifié au gestionnaire du cirque un arrêté d’interdiction d’ouverture au public, ce mercredi 24 août.

Le propriétaire du terrain saisi de cette installation sans autorisation

Nexity, gestionnaire du site, a aussi été saisi de cette installation sans autorisation. « C’est pourquoi, la dite société se prépare à introduire une demande de référé d’expulsion auprès du tribunal judiciaire dans les heures à venir afin de solliciter le concours de la force publique auprès de la préfecture et retrouver l’usage normal du parking », indique la municipalité dans son communiqué de presse.

Le site sur lequel le cirque a installé son chapiteau sert effectivement de lieu de stationnement pour les résidents.